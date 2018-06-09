762 yıllık mevlevihane yeniden hizmete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliğinin desteğiyle ‘Eski Antalya’ diye bilinen Kaleiçi’ndeki Antalya Mevlevihanesi’nin tahrip olan bölümleri restore edilerek gün yüzüne çıkartıldı. Selçuklu Devleti sultanlarından Alaaddin Keykubat tarafından 1255 yılında yaptırılan Antalya Mevlevihanesi’nin restorasyonu, 2 yılda tamamlandı. Kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak mevlevihanede, mevlevilikle ilgili çeşitli bilgilerle eşyalar sergileniyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada “Mezar taşlarına sahip çıkamayan bir millet, topraklarına sahip çıkamaz. Birileri çok bilinçli bir şekilde, Antalya’daki, Kaleiçi’ndeki İslami kültürü ve havayı yok edebilmek için mezar taşlarını bile yok etmişler” dedi.