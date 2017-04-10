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77 yaşındaki babasını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 21 yaşındaki H.A., tartıştığı babası 77 yaşındaki Hüseyin A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

  • DHA
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Manavgat Yayla Mahallesi'nde oturan Hüseyin A. ile oğlu H.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Saat 05.30 sıralarında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre H.A. eline geçirdiği bıçakla babasını 3'ü göğsünden olmak üzere 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Hüseyin A., yakınları tarafından eve çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ameliyata alınan Hüseyin A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin A.'nın cenazesi morga konuldu.
 
Olay sonrası kaçan H.A. ise Manavgat Çevreyolu Köprüsü yakınlarından Sorgun Ormanı'na giden yol üzerinde polis tarafından yakalandı. Polis merkezine götürülen H.A.'nın şizofren olduğu ileri sürüldü.

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