7’nci Ordu Günleri Yenikapı’da başladı

Ordu Valiliği himayelerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 7’incisi düzenlenen Ordu Günleri Yenikapı etkinlik alanında başladı.

Ordu’nun yöresel lezzetlerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Ordulu iş adamları ve sanayiciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte açılış kurdelesini ise Bakan Kurtulmuş ve protokol üyeleri hep birlikte kesti. Kurtulmuş, ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret ederek yöresel ürünleri de inceledi.

"TÜM ORDULULARI BEKLİYORUZ"

Ordulular'ın İstanbul’da 2’nci en yüksek nüfusa sahip olduğunu dile getiren Ordu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Ordu günlerinin yapılması ile ilgili her yıl yoğun talep olduğunu söyledi.

Dervişoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce Feshane’de yapılıyordu ama artık Feshane’nin fiziki yapısı müsait olmadığı için artık Maltepe ve Yenikapı olarak belirlendi. Bugün mesai günü olmasına rağmen büyük bir katılım sağlandı. Yenikapı’ya ulaşımı kolaylaştırmak için ring seferleri koyduk. İçerik olarak kültürümüzü yansıtan Ordu’dan tamamı yerli olan gıda ürünlerimiz sunuluyor. Ayrıca etkinliklerimiz var, 36 sanatçımızın sahne alacağı programlarımız olacak. Yemek yarışmalarımız olacak, rekor denemelerimiz olacak yani dolu dolu 4 gün geçirilecek. Tüm Ordulu hemşehrilerimizi bekliyoruz".

ENVER YILMAZ: BU ETKİNLİK ARTIK HASRETLE BEKLENEN BİR GÜN HALİNE GELDİ

Etkinlikte konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise, “İstanbulla Ordu arasında köprüyü sağlayan güzel bir organizasyon. Çünkü TÜİK rakamlarına göre biz İstanbul’da Ordulular olarak resmi ikinci göçmeniz” dedi.

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“7’incisini düzenliyoruz, bu anlamda tecrübeli bir iliz. Orduluların İstanbul’da buluşması artık hasretle beklenen bir gün haline geldi. Buranın fiziki şartları ve imkanları da hemşerilerimizin Yenikapı’ya gelişini biraz daha kolaylaştırdı. İstanbulla Ordu arasında köprüyü sağlayan güzel bir organizasyon. Çünkü TÜİK rakamlarına göre biz İstanbul’da Ordulular olarak resmi ikinci göçmeniz. Ordu ile İstanbul’un bir araya gelip kaynaşması yerelde hem bizim elimizi güçlendiriyor hem de hemşerilerimizin vatanımıza milletimize olan bir ve beraberliğinin tescili haline geliyor."

KURTULMUŞ: ÖYLE BİR ÇAĞDA YAŞIYORUZ Kİ, KÜRESEL KÜLTÜR YEREL KÜLTÜRÜ EZİP GEÇİYOR

Kültürel geleneklerin, göreneklerin çoğalarak devam etmesinin ve yeni nesillere aktarılmasının önemine değinen Numan Kurtulmuş da, şöyle konuştu:

"Bu tür toplantılar, tanıtmanın ötesinde kültürü çoğaltan bir alandır. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki küresel kültür, bütün imkanlarıyla yerel kültürü eziyor, geçiyor. Mutfak alışkanlıklarından, şarkılarından müziğine kadar sinema alışkanlıklarından kitap okuma alışkanlıklarına kadar, gazetelerinden televizyonlarına kadar dünyada hakim olan küresel kültür, bütün yerel kültürleri eziyor, geçiyor.

"KÜLTÜREL BAĞIMSIZLIĞIMIZA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR"

Bunun için özellikle bizim gibi iddia sahibi olan ülkelerin milli kültürel bağımsızlığına önem vermesi gerekiyor. İnsanlık tarihine baktığımız zaman, milli kültürel bağımsızlığını koruyamayan ülkelerin ekonomik ve teknolojik olarak bağımsız olmaları asla mümkün olmamıştır. Dolayısıyla güçlü büyük bir Türkiye'den bahsediyorsak Türkiye topraklarında var olan bu zengin kültürü, kültürel çeşitliliğimizi, bu derin kültürümüzü yaşatmamız, ayakta tutmamız, çoğaltmamız ve sonraki nesillere aktarmamız boynumuzun borcudur."