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Antalya'daki FETÖ/PDY operasyonunda çok sayıda akademisyene tutuklama

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın 22 akademisyenden 8'i tutuklandı.

  • DHA
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Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında temmuz ayında açığa alınan ve haklarında işlem başlatılan Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) görevli 3'ü kadın 22 öğretim görevlisi ve okutman, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri tarafından 15 Aralık'ta sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı.
 
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler yaklaşık 30 saat ifade verdi. İfadeleri tamamlanan şüphelilerden Adnan B., Ali Rıza A., Mehmet S.A., Muharrem A., Ufuk D., Ali Cüneyt Ç., Osman B. ve Mehmet K.Y. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle bırakıldı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün ev toplantılarına katıldığı, yayın organlarına abone olduğu, örgüte ait yurtdışı eğitim kurumlarını ziyaret ederek eğitim verdiği ve 17- 25 Aralık sürecinden sonra örgüt kontrolündeki bankaya para yatırmaya devam ettikleri belirlendi.
 

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