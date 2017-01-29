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8 eski TSK mensubu ile bir öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen 8 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ile bir öğretmen gözaltına alındı.

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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, Erzurum, Van, Afyonkarahisar, Niğde, Ardahan, Hakkari, Malatya, Manisa, İstanbul, Balıkesir, Trabzon ve Kütahya'da, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen teğmen ve 7 astsubay ile dershane öğretmeni gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 eski astsubayın da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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