8 ilde 34 ev soyan hırsızlar kamerada! Yakalandılar

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Barosu ekipleri, Samsun'un Çanik, İlkadım ve Çarşamba ilçesinde 7 ayrı evin kapı kilitlerinin kırılması sonucu meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, 67 ayrı güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek önce hırsızların kullandığı aracı ve plakasını, ardından da hırsızları tespit etti. Düzenlenen operasyonda R.Ö. ve V.K. adlı şüpheliler Ankara'da, E.Ş. ve S.T.Ü. adlı zanlılar ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların İstanbul, Ankara, Samsun, Kırıkkale, Yozgat, Kastamonu, Kayseri ve Düzce illerinde 34 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 12 adet LCD televizyon, 2 adet kamera, 4 adet dijital fotoğraf makinesi, 4 adet laptop, 3 adet hafıza kartı, 1 adet masaj aleti, 4 adet cep telefonu, 3 bin 400 lira para, 9 adet kapı açma aparatı (4 adet kurbağacık, 1 adet özel yapım anahtar, 4 adet tornavida), 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 366 adet tabanca fişeği ve 1 adet usulsüz olarak düzenlenmiş sürücü belgesi ele geçirildi.





İstanbul'da yakalanan zanlılar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Ankara'da yakalanan R.Ö. ve V.K. ise sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorguları tamamlanan R.Ö. ve V.K., bugün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.



R.Ö. ve V.K.'nin Ankara'da bir evin kapısını açma anının güvenlik kamerasına yansıya görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde hırsızların evin kapısını kısa sürede açmaları dikkat çekti.