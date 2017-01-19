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8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı gözaltına alındı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. gözaltına alındı.

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8. Mekanize Tugayı Kurmay Başkanı Kurmay Albay K.D. gözaltına aldı.

Şüpheli K.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.

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