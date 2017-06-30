Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

8 PKK'lı terörist 146 kilogram patlayıcıyla yakalandı

Gaziantep'te, polis ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK ve PYD üyesi 2'si Suriye uyruklu 8 terörist yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teröristlerin gösterdiği yerlerde ise saldırılarda kullanılacak 146 kilo patlayıcı ele geçiren polis, ayrıca terör örgütünün finansmanında kullanılan 4 milyon 862 bin lira değerinde altın ve para ele geçirdi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada

Benzin istasyonunda silahlı kavga kamerada

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

İşte Japonların sıra dışı sokak yemekleri

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA