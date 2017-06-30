8 PKK'lı terörist 146 kilogram patlayıcıyla yakalandı
Gaziantep'te, polis ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK ve PYD üyesi 2'si Suriye uyruklu 8 terörist yakalandı.
- DHA
Teröristlerin gösterdiği yerlerde ise saldırılarda kullanılacak 146 kilo patlayıcı ele geçiren polis, ayrıca terör örgütünün finansmanında kullanılan 4 milyon 862 bin lira değerinde altın ve para ele geçirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.