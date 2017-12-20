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8 saat önce tanıştığı kızı öldürdü

İzmir'in Bornova ilçesinde 8 saat önce tanıştığı Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) boynundan bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı.

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Özel bir üniversitede Grafik Tasarım bölümünde okuyan zanlı Günhan Öztürk (26) ifadesinde şunları söyledi: "Olay gecesi barda eğlenirken tanıştık. Gece saat ikiye kadar birlikte alkol aldık. Daha sonra Bornova'daki evime gittik. Aramızda tartışma çıktı. Kaygı bozukluğu rahatsızlığım olduğu için tedavi görüyorum. Kullandığım ilaçlar ve alkolün etkisiyle neden tartıştığımızı bile hatırlamıyorum, çok pişmanım." Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün de 29 yaşındaki T.M., sevgilisi Funda Turan'ı (40) bıçaklayarak öldürdü. (Sabah)

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Asım20.12.2017 08:53
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