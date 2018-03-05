8 şehidimizin kanı yerde kalmadı

Başbakan Binali Yıldırım, Menteşe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katılarak, partililere hitap etti. “Afrin... analar ne aslanlar doğurmuş, maşallah.” ifadesini kullanan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Afrin’de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor, ay yıldızlı bayrağı en yüksek tepelerde dalgalandırıyor. İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı, Racu’yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin’e doğru kahramanlarımız ilerliyor, Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu yiğitçe mücadelede Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, kadın subaylarımız da görev alıyorlar. Racu’da temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz bizim yüreğimizde, onlar ölmedi, onlar 81 milyonun gönlünde yaşıyor. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyor, hayırlı, güzel ömürler diliyorum.”

YARALARI SARACAĞIZ

Başbakan Yıldırım, bölgede barış, kardeşlik, huzur ve güven ortamının tesisini istediklerinin ve bunun için mücadele verdiklerinin altını çizerek, “Biz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı Harekatı’yla oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin’de de teröristleri temizleyip Afrin’i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız, orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. Görüyorsunuz işte kurtarılan köylerde o insanların sevincini, duasını, Mehmetçiğe teşekkürlerini hep beraber izliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Muğla’nın kadınlarının 2002’den bu yana demokrasi mücadelesinde kendileri ile birlikte olduğuna dikkati çeken Binali Yıldırım, şunları söyledi:

HESAP VERİYORLAR

“Hukuk devletini vesayetten kurtarmak için amansız mücadele veriyoruz. 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçti, yapılan zulümleri 30 yaş ve üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Halka ayar vermeye kalkanlar bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Kim yanlış yaparsa, millet üzerinde vesayet kurmaya çalışırsa, baskı kurmaya çalışırsa gün gelir hesabını verir. İşte Fetocu hainler, onlar da bugün hesap veriyorlar. Tankla, tüfekle, silahla bu milleti teslim alacağını zannettiler ama yanıldılar. Millet 7’den 70’e kadınıyla, erkeğiyle sokağa inerek, meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktı, cumhurbaşkanına sahip çıktı, hükümetine sahip çıktı ve ülkesini canla başla savundu.” Başbakan Binali Yıldırım, kongresi öncesi Menteşe Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara da seslenerek, “8 civanımızı şehit ettiler ama aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti. Kanları yerde kalmadı. Raco’yu da ele geçirdiler. Afrin’e doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

AFRİN ŞEHİDİNİN AİLESİNE TAZİYE

Başbakan Yıldırım, Afrin Harekatı’nda şehit olan Astsubay Uğur Palancı’nın İzmir’deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Gaziemir’in Gazikent Mahallesi’ndeki taziye çadırına giden Yıldırım, Palancı’ın babası İhsan, annesi Yasemin, ağabeyi Kadir ve kardeşi Ümit Palancı’ya başsağlığı diledi.