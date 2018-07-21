Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili TSK açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."