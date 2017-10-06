8 yaşındaki kız, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Samsun'un Alaçam İlçesi'nde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Sevde Küçükçoban, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
- DHA
Alaçam İlçesi Alparslan Mahallesi'nde omurga eğriliği nedeniyle tedavi gören 2'nci sınıf öğrencisi Sevde Küçükçoban, geçen salı, Cumhuriyet İlkokulu'ndan evine giderken babası Mustafa Küçükçoban'a, "Kalbim ağrıyor, çok kötüyüm" dedi. Babası tarafından hemen Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürülen Sevde, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Sevde Küçükçoban, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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