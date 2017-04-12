Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

8 yılda balon kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da, son 8 yılda 7 balon kazası meydana geldi. Balo kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi ise yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden ve balon turizminin başkenti olarak adlandırılan Kapadokya bölgesinde son 8 yılda 7 balon kazası meydana geldi.
 
2009 yılında meydana gelen ilk kazada iki sıcak hava balonu çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1 İngiliz turist hayatını kaybederken, 10 turist yaralandı. Daha sonra ise sırasıyla 2013 yılında Göreme’de iki sıcak hava balonu çarpıştı, 3 Brezilyalı turist hayatını kaybederken, 22 turist yaralandı. 2014 yılında Göreme beldesinde sert iniş yapan sıcak hava balonunda bir Çinli turist hayatını kaybetti, 11 turist yaralandı. 2015 yılında Ürgüp ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle bir balon sert iniş yapması sonrasında 18 turist yaralandı.
 
Son olarak 2017 yılında üç balon kazası meydana geldi. 18 Şubat 2017 tarihinde Göreme’de sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında Danimarkalı 1 turist hayatını kaybederken, 14 Mart’ta da 8 farklı sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında 49 turist yaralanmıştı. 9 Nisan 2017 yılında meydana gelen balon kazasında ise Fransız bir turist hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.
 
Kapadokya’da son 8 yılda meydana gelen sıcak hava balonu kazaları sonrasında 7 turist hayatını kaybederken, 129 turist ise yaralandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

15 Temmuz Diriliş, 16 Nisan Yükseliş

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

Eski bir pencereden bakın ne yaptı

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

İstanbul Boğazı'nda 4 asker böyle şehit oldu

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA