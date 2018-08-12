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80 kaçak göçmeni metruk eve kilitleyip kaçtılar

Van’ın Erciş ilçesinde insan ticareti yapan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 80 yabancı uyruklu kaçak göçmeni metruk bir eve kilitleyip arkalarına bakmadan sırra kadem bastılar

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Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 yabancı uyruklu kaçak göçmen İstanbulyerine Erciş ilçesinde metruk bir binaya aç, susuz hapsedildiler.
 
Tekevler Mahallesinde metruk bir eve gece bırakılan göçmenlerine üzerlerine ise kapıyı kilitlediler. Mahalle sakinleri metruk evden ses gelmesi üzerine gittiklerinde ise gözlerine inanamadılar.
 
EKMEK VE SU GETİRDİLER
 
Gece saatlerinde guruplar halinde getirildiklerini belirten kaçak göçmenlere, mahalle sakinleri evlerinden getirdikleri ekmek ve su ile ihtiyaçlarını karşıladılar.
 
Kadın, çocuk ve bebeklerin de aralarında olduğu 80 kaçak göçmen daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından araçlara bindirilerek Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler.
 
KİŞİ BAŞI BİN DOLAR VERDİLER
 
Afganistan, Pakistan, Türkmenistan ve Bangladeş uyruklu oldukları tespit edilen kaçak göçmenler İstanbul'a götürülme karşılığında insan tacirlerine kişi başı bin dolar verdiklerini iddia ettiler.
 
İnsan tacirlerinin yakalanması için Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılırken, kaçak göçmenlerin ise sağlık kontrollerinin ardından, sınır dışı edilmek üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği kaydedildi.

Van’ın Erciş ilçesinde insan ticareti yapan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 80 yabancı uyruklu kaçak göçmeni metruk bir eve kilitleyip arkalarına bakmadan sırra kadem bastılar

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