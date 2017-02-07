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80’lik dedeler torunlarına örnek oluyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yetişkinler için açılan Kur'an-ı kerim kursu büyük ilgi görüyor.

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Yeni Cami Kur’an Kursuna devam eden 40 ile 80 yaşındaki kursiyerler, öğrenmenin yaşının olmadığını gösteriyor. Mudanya Müftülüğü tarafından camilerde başlatılan Kur'an-ı kerim kurslarına ilgi gösteren cemaat, hem mukaddes kitabımızı okumayı, hem dini bilgiler öğreniyor. Yeni Cami din görevlisi Mehmet Keskin, “Haftanın üç günü sabah ve akşam olmak üzere verilen derslerde Kur'an-ı kerimin yanı sıra fıkıh da öğretiliyor. 80 yaşında öğrenmenin hazzını yaşayan kursiyerler torunlarına da örnek oluyor. Yaş sınırı olmayan kurslarda doğru dini bilgiler vererek faydalı olabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kurslarımız herkese açık olup, vatandaşlarımız her zaman katılma imkânına sahiptir” dedi.  

 

 

 

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