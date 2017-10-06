Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

81 ilde gerçekleştirilen uygulamada aranan 880 hükümlü ve 277 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde gerçekleştirilen uygulamada mala karşı işledikleri suçlardan dolayı aranan 880 hükümlü ile 277 şüpheli yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, mala karşı işlenen suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla 81 ilde eş zamanlı "Onlar Artık Aranmıyor-6" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 7 bin 925 polis görev alırken 2 bin 761 evde arama yapıldı. Aranan bin 157 kişi gözaltına alınarak, adli mercilere sevk edildi.

Yakalananlar arasında haklarında kesinleşmiş 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 3, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 20, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 74, 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 214 ve 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 569 olmak üzere 880 hükümlü bulunuyor.

Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 18 gram eroin ve 830 gram esrar ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Orta Amerika’da tropik fırtına: 22 ölü

Orta Amerika’da tropik fırtına: 22 ölü

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

Bakan Albayrak Çanakkale'de TANAP projesini inceledi

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

CHP’nin delege seçiminde ortalık karıştı!

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA