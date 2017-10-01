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81 ilde operasyon düzenlendi: 97 gözaltı

Eminyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, 81 ilde yasadışı bahise yönelik “İlk Gol” operasyonu düzenledi.

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3 bin 369 işyerine, 4 bin 829 polisle baskın yapıldı. Yasadışı bahis oynatılan 162 işyerinde, 227 kişiye adli, 169 kişiye idari işlem uygulandı.
 
Hürriyet'in geçtiği habere göre, bu kişilere 845 bin TL para cezası kesildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre 97 kişi gözaltına alındı. Haklarında arama kararı bulunan 48 kişi de yakalandı. 167 bilgisayar, 55 yazıcı, 133 bin TL, çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ele geçirildi.
 
Emniyetin açıklamasında da yasadışı bahis hacminin yıllık 50 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi. Yasadışı bahis oynatana 3 ile 5 yıl arası hapis, oynayana 5 ila 20 bin TL para cezası veriliyor.

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