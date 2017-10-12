81 ilde 'Son Sürat' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince, kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine yönelik "Son Sürat" uygulaması gerçekleştiriliyor. 81 ilde yapılan uygulamalarda 25 bin 247 jandarma ve polis görev alıyor.
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