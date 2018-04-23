81 ilden çocuklar 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 81 ilden 81 dezavantajlı çocuğu İstanbul'da buluşturdu.

İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılan, tarihi ve turistik yerleri gezen çocuklar, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı da ziyaret etti.

Buradaki etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, çocukların bayramını kutlayarak, onları İstanbul'da görmekten ve misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Şahin, burada 81 ilden ve 6 Balkan ülkesinden gelen çocukların bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ettiniz. Bugün ise çok önemli ve anlamlı bir noktada beraberiz. Şehitler Makamı'nda hep beraberiz. Sizler iki yıl önce bunu yaşadınız, farkındasınız. Ama büyüdükçe bunun ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. O gün bu millet ikinci bir egemenlik ve İstiklal Savaşı verdi. Nasıl 1919'da başlayan mücadele büyük bir mücadeleyse 15 Temmuz da buna benzer bir mücadeleydi ve bu milletin dik duruşunun, istikbale yürüyüşünün ve inşallah istikbalde de hep bağımsız kalacağının çok çok önemli bir işaretiydi. O gün milletçe hep beraber ayaktaydık. Sizler o günü çocuk ruhunuzla gözlemlerinizle yaşadınız, hissettiniz. İnşallah bu millet olma şuuru, millet olma bilinci yolunda önemli bir kilometre taşı olarak hepimiz için anlamını hep kıyamete kadar muhafaza edecek."

Burada 250 şehit için 250 selvi fidanı dikildiğini belirten Vali Şahin, "Her bir ağacın başında bir şehidimizin ismi var. Sizler onlar için burada Fatiha okudunuz, biliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da çocukların ülkenin geleceği olduğunu dile getirerek, "15 Temmuz da geleceğimiz adına önemli bir mihenk taşı.Tabi Türkiye'de 15 Temmuz hissedildi ama en önemli hissedildiği yer burası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Çocuklarımız buraya gelerek ziyaret ettiler. Bunu da yaşayarak görmeleri lazım." dedi.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ise "Ulusal egemenliğin ne anlama geldiğini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bu anıtın yanında anlayabiliyoruz. Bugün dünyanın pek çok ülkesi savaşlarla yoksulluklarla ve farklı sıkıntılarla egemenliğini yaşayamıyor. Bu topraklarda her hal ve şartta ayakta kalıp egemenliğimizi muhafaza edip birlikte yaşama ve şu özgür atmosferi birlikte soluma imkanımız var." ifadelerini kullandı.

Kınık, 23 Nisan'ın dünyadaki tüm çocukların bayramı olduğunu anlatarak, "Kendi çocuklarımız kadar şanslı olmayan çocuklar var. Her 20 saniyede bir çocuk dünyada mülteci oluyor. Beş yaşına varamadan her yıl 3 milyon 500 bin çocuğu sadece açlıktan kaybediyoruz. 6 milyon çocuk önlenebilir sebeplerle hayata gözlerini yumuyor. Dünyada bütün savaşların, politik çekişmelerin en büyük bedelini yine çocuklarımız ödüyor. Stratejiler savaşıyor, çocuklar ölüyor. Bunun önüne geçebilmenin tek bir yolu var. Bu yavrularımızın bir insan olduğunu ve geleceğimizi emanet ettiğimiz insanlar olduğunu hatırlamak ve onların masumiyetlerini korumak için çalışmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım da bu yıl etkinliğin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Geçen cuma gününden beri misafirimiz olan çocuklara tarihi ve turistik yerleri gezdirdik. Bugün de 15 Temmuz'da bir kahramanlık destanı yazılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Çocuklarımızla Şehitler Makamını ziyarete geldik. 81 ilden getirdikleri toprakları şehitlerimiz adına dikilen ağaçlara serpeceğiz." dedi.

Diyarbakır'dan gelen Semanur Demircan, "İstanbul'u çok sevdim. Çok güzel bir kent. Tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Dolmabahçe Sarayı çok ihtişamlı. Bugün de Şehitler Makamı'nı ziyarete geldik. Şehitlerimize dua ettim." diye konuştu.

Konya'dan gelen Suelnur Tankut ise "İstanbul çok güzelmiş. İlk defa geliyorum. Bugün 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara dua ettik" dedi.

Konuşmaların ardından Makedonya'dan gelen Tuncay Ahmet'in söylediği "Çanakkale Türküsü" beğeni toplarken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.