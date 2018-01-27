854 TL'lik elektrik faturası itiraz sonucu 8 TL'ye düştü

OEDAŞ elektrik dağıtım şirketinin sayaç okuma işini verdiği firmanın düzensiz saat okuma eleştirileri devam ederken, bir eve gelen elektrik faturası vatandaşı şok etti.

Bahatlar köyünde Mustafa A.’ya ait evde 22 Kasım 2017- 11 Ocak 2018 tarihleri arasında sadece 59 gün için 2 bin 100 kilowat elektrik tüketimi fatura edilirken bu faturada 249 lira 70 kuruş dağıtım bedeli, 130 lira KDV dahil edildi. 2100 kw kullandığı belirtilen vatandaşa 460 lira 53 kuruş enerji kullanımı, 249 lira 70 kuruş dağıtım bedeli, 130 lira 33 kuruş KDV, 9 lira 21 kuruş TRT payı ve 4 lira 61 kuruş enerji fonu payı olmak üzere toplam 854 lira 30 kuruş fatura geldi.

Faturaya itiraz eden vatandaş tekrar sayacın okunmasını talep etti. Ekiplerin Bahatlar köyünde eve gelerek okudukları sayaçtan sadece 8 lira tüketim bedeli çıktı. Saat okuma işini yapan firma işçilerinin evin içindeki saati okumadan rastgele fatura yazdıkları iddia edilirken, vatandaş 8 lira elektrik faturasını ödedi.