8'inci kattan düşen minik Şevval hayatını kaybetti
Siirt'te dün evlerinin 8'inci katından düşerek ağır yaralanan ve akşam saatlerinde helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Şevval Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
- DHA
Siirt Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum uzmanı olarak görev yapan Mehmet Yılmaz'ın kızı Şevval Yılmaz, dün 8'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Şevval Yılmaz, dün gece saatlerinde durumunun ağırlaşması üzerine askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Şevval Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.