8'inci kattan düşen minik Şevval hayatını kaybetti Siirt'te dün evlerinin 8'inci katından düşerek ağır yaralanan ve akşam saatlerinde helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki Şevval Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.