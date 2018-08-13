9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 2 astsubay gözaltına alındı
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 2 astsubay yakalandı.
- AA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli astsubaylar M.K. ile K.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.
Zanlılar, Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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