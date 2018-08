9 aylık tek tip askerlik sistemi nasıl olacak? Yeni askerlik sistemi detayları neler? Komple değişen yeni sistemde askerlik nasıl olacak? Zorunlu askerlik kalkıyor mu? Askerlik süresi kaç ay olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine yeni sistem merak konusu oldu. Zorunlu askerlik yasasının da bu bağlamda değiştirilmesi gündeme getirilirken, zorunlu askerliğin kesinlikle kaldırılmayacağı, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceği de ifade ediliyor. Alınan son bilgiye göre, 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir daha bedelli askerliğe gerek kalmadan, yeni ve kalıcı bir askerlik sistemi getireceklerini açıkladı. Yeni sistem için de farklı alternatifler üzerinde çalışılıyor. Bu çalışmalarda ‘'Vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda olması, eğitimli insan gücünden daha uzun ve etkin biçimde yararlanılması'' ilkesinden yola çıkıldı. Bugüne kadar “Uzun dönem erlik, kısa dönem erlik, yedek subay, bedelli, dövizli ve kamuda çalışma” biçiminde uygulanan askerliğin, profesyonel orduya geçilene kadar, herkes için 9 ay süreyle ve tek tip olması öngörülüyor. 3 ay temel eğitim yapılması, kalan 6 ayın kıtada geçirilmesi ve yedek subaylığın da tamamen kaldırılması planlanıyor. İşte 9 aylık tek tip askerlik sistemi ile ilgli detaylar...

TARTIŞMALARI SONLANDIRACAK

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistemin amacını, ihtiyaçları karşılayıp tartışmaları sonlandıracak ve herkes için öngörülebilir olacak diye açıkladı. Hürriyet'te yer alan haberde Bostancı şunları söyledi: “Askerlik toplumun tümünü ilgilendiren önemli bir konu. Bu konuda yeni bir düzenlemeye giderken göz önünde bulundurduğumuz önemli hususlar var.

Bu konudaki çalışmada da bütün bu hususlar dikkate alınıyor. Türkiye’nin milli ordu gerçeği, vatandaşla ordu arasındaki ilişki, yani aralarındaki gönül köprüsünün korunması, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve bu çerçevedeki ihtiyaçlar, Türkiye’nin nüfus artış hızı ve gelecek perspektifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kapasitesi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir çalışma yürütülüyor. Bir başka gerçek de, askerliğin ordu dışında ilgilendirdiği alanların da bulunması. Ayrıca, yığılmaları eritmek için zaman zaman çıkarılan bedelli gibi düzenlemelerin yol açtığı tartışmalar da var. Bütün bunlar bu çalışma kapsamında değerlendiriliyor.



ÖNGÖRÜLEBİLEN YENİ SİSTEM

Ekim ayından sonra gündeme gelecek bu çalışmayla yapmak istediğimiz, bütün bunlara cevap verecek bir askerlik düzenlemesini gerçekleştirmek ve sonuçta da her bir vatandaşımız için askerlik konusunda ileriye baktığında kendisi açısından öngörülebilen bir sistem oluşturmak. TSK’nın asker ihtiyacına ilişkin belli bir kapasitesi var. Ancak şu anda askerlik çağındakilerin sayısı 5 milyonu aşmış durumda. Askerlik çağına yeni gelenlerle birlikte her yıl bu sayı daha da artıyor. Bu sayıyı mevcut sistem içinde eritmenin güçlüğü karşısında da konuya kalıcı bir çözüm bulunması zorunlu hale geliyor.”



3 AY ASKERLİK 6 AY İÇİN ÜCRET

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

ASGARİ ÜCRET ÖDENECEK



Ön çalışmaya göre profesyonel orduya geçilip uzman erbaş sayısı yeterli seviyeye ulaştığında, askerlik yükümlülüğü her yurttaş için zorunlu ve 3 ay temel eğitimden sonraki 6 ay da bedelli olacak. 6 ay için aylık asgari ücreti ödeyen terhis edilecek. Para ödemeyip askerde kalanlara ise her ay asgari ücret tutarında maaş verilecek. Yurtiçi bedelli askerlik de artık gündeme gelmeyecek.



Yapılan çalışmalarda tek tip askerliğin sakıncaları da ortaya konuldu. Bu sistemde, eğitimliler ile eğitimsizler arasında fark kalmayacak. Yüksek okul mezunu ile ilkokul mezunu bile olmayan genç, aynı süreyle askerlik yapacak. Gençler bir an önce hayata atılmak için üniversite eğitimini ikinci plana iterek askere gidecek.







TUGAYLAR PROFESYONEL



Halen 6 komando tugayına yedek subaylar ve erler alınmıyor. Bu 6 tugay subay astsubay ve uzman erbaşlardan oluştu ve terörle mücadelede görev alan kadro profesyonelleşti. Daha önce tümen-alay esasına dayalı olan kuvvet yapısı da, tugay-tabura çevrildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat taburları, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı komando tugayları, sabit konuşlu iç güvenlik taburları ve destek unsurları da profesyonel askerlerden oluşuyor.