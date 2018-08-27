9 günlük bayram tatilinde 40 kişi boğuldu

Türkiye genelinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, deniz, göl, gölet, nehir ve sulama kanallarında toplam 40 kişi boğuldu. En fazla boğulma olayının yaşandığı il, 7 kişiyle Samsun oldu. İstanbul'da denizde kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, başta Ege ve Akdeniz olmak üzere sahil kesimlerine akın etti.

Yılın son tatil fırsatı olarak görülen Kurban Bayramı'nda otel, pansiyon ve apartlar dolup, taştı. Turistik ilçe ve beldelerin nüfusu 20- 25 kata kadar arttı. Ege Bölgesi'nin en gözde turizm yerlerinden Bodrum'un 165 bin olan nüfusu, 2 milyona yaklaştı. Yine İzmir Çeşme'nin nüfusu 25 katına çıktı. Balıkesir'in kış döneminde 2 bin 500 kişinin yaşadığı Avşa adasında ise Kurban Bayramı'nda nüfus 200 bine çıktı. Nufüsü 145 bin olan Balıkesir'in Edremit ilçesinin nüfusu da 1,5 milyona yaklaştı. Gözde turizm merkezlerinde Antalya ve ilçelerinde de yer kalmadı.

Alınan önlemler yeterli olmadı

Yılın en sıcak dönemine gelen Kurban Bayramı tatilinde plajlar tıklım tıklım doldu. Yetkililer, boğulma olaylarının yaşanmaması için önlem aldı, uyarılarda bulundu. Ancak tüm önlemlere karşın Kurban Bayramı tatilinde, yurt genelinde deniz, göl, gölet, nehir ve sulama kanallarına serinlemek için giren 40 kişi boğuldu.