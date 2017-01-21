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9 ilde 16 asker FETÖ’den gözaltına alındı

Nevşehir merkezli 9 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 16 rütbeli asker gözaltına alındı. 3 askeri ise arama çalışmaları sürüyor.

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak, Mersin ve Ankara’da düzenlenen operasyon sonrasında meslekten ihraç edilen 19 asker hakkında gözaltı kararı alındı. Yapılan eş zamanlı operasyonlar sonrasında Yarbay Z.E., Astsubay Kıdemli Başçavuş A.O., Teğmen M.D., Teğmen İ.E.Ö., Jandarma Uzman Çavuş N.A., Astsubay Başçavuş S.A., Astsubay Çavuş E.Ş., Astsubay Çavuş B.B., Astsubay Üstçavuş S.D., Astsubay Kıdemli Başçavuş Y.I., Astsubay Çavuş M.Ç., Astsubay Çavuş D.T., Uzman Jandarma E.T., Uzman Jandarma N.Y., Jandarma Astsubay F.B., Uzman Çavuş M.İ. olmak üzere 16 asker gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı alınan 3 askeri ise arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

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