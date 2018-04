9 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste Milli Piyango bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr

Milli Piyango ne zaman, saat kaçta çekiliyor? 9 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste açıklandı mı? soruların yanıtları araştırılırken Milli Piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi Ankara Kızılay'da yapılıyor. 2 milyon 500 bin olan büyük ikramiye için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen son çekiliş sonucunda büyük ikramiyeyi bir talihli aldı. Büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıranlara 2500 lira teselli ikramiyesi verildi. Çekilişin son rakama göre kazandıran sayıları ise; 4 ve 5 oldu. Talihliler 24 lira ikramiye kazandı. Son 2 rakamı bilenler 48, son 3 rakamı bilenler 60 ve son 4 rakamı doğru bilenler de 80 lira ikramiye almaya hak kazandı. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’uncu günlerinde gerçekleştirilir. Bu tarihler dışında, yılbaşı gibi günlerde de özel çekilişler düzenlenir. Son düzenlenen çekiliş sonucunda 2 milyon 500 bin liralık ikramiye, Ankara’ya isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazandıran sayılar; 228663 oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin biletini Ankara'dan satın aldığı bildirilmişti. Bugün ise 9 Nisan Milli Piyango çekilişi yapılacak. İşte 9 Nisan Milli Piyango çekilişi ile ilgili merak edilenler ve MPİ bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr adresine giriş işlemi...



MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR? 9 NİSAN



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor. Milli Piyango oununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. Çekiliş canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.





Çekilişte özel ikramiye olarak; 2 milyon 500 bin TL, 2 milyon TL, 20 bin TL, 10 bin TL, 5 bin TL, bin TL ve 300 TL dağıtılmaktadır. Aynı zamanda çekilişte son 5 rakamına göre 160 TL, son 4 rakamına göre 80 TL, son 3 rakamına göre 60 TL, son 2 rakamına göre 48 TL, son 1 rakamına göre 24 TL ve 2 bin 500 TL teselli ikramiyesi dağıtılıyor.







MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango çekilişleri sonucunda ikramiye kazanan talihlilere, son 3 rakama kadar olan ikramiyelerin ödemesi sabit bayiler ya da gezici bayiler tarafından yapılır. Milli Piyango İdaresi’nin yetkilendirdiği bayiler, son dört ve beş rakama kadar olan ikramiyeleri ödeyebilirler. Belirlenmiş olan ikramiye tutarları dışında kalanlar, bayilerin yetkisinde değildir. Baş bayiler ile sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenmiş olan ikramiye tutarını ödeyebilirler. Özel olarak yılbaşı çekilişlerinde, çekiliş bileti kupürüne bakılmaksızın 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile yıl içerisinde düzenlenen diğer çekilişlerde büyük ikramiyeler sadece Milli Piyango İdaresi tarafından ödenebilir. Belirlenen bu ikramiye tutarlarının altındaki ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi şubelerinden ödenir. Gerekli görülen durumlarda bayiler tarafından yapılacak ikramiye ödeme tutarları, Milli Piyango İdaresi tarafından azaltılabilir ya da arttırılabilir.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş sonucunda kazanılan ikramiyelerin bir yıl içerisinde alınması gerekir. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Zaman aşımı hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelirse, ilk iş günü mesai saati bitene kadar talihliye ikramiye ödemesi yapılabilir.



İkramiye ödemesinin yapılabilmesi için; çekiliş biletindeki seri numaralar, bilet fiyatı ve ikramiye tutarının yetkililer tarafından rahatça okunabilmesi gerekir. Bilette kopma veya yırtılma olsa bile, rakamlar okunduğu sürece talihlilere ikramiye ödemesi yapılabilir.







BİR ÖNCEKİ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

228663



200000 TL ikramiye kazanan numaralar

136713



20000 TL ikramiye kazanan numaralar

328781 437938



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

020328 349366 385216



5000 TL ikramiye kazanan numaralar

096393 172876 272202 302132 336841 393531

408313 431515 453182 456334



1000 TL ikramiye kazanan numaralar

002017 014372 018103 020724 022076 022232

031031 033290 050003 055543 065894 076122

078213 090909 096314 099169 114709 116014

126344 127167 127256 130425 130520 132178

136834 139217 142071 150033 155419 174537

176156 182019 182114 186290 191167 192221

194404 202402 203562 204437 205283 207230

221151 222114 222188 223164 225232 225485

225731 234000 235217 238957 252161 271204

271349 272572 278045 278381 280248 280494

281572 284774 299434 299795 302147 304412

313149 314242 327560 334387 334495 335102

350152 354774 355145 356338 367350 376154

377859 387655 388484 390849 400327 401328

404111 414672 415587 428872 430507 438340

442874 443549 451262 451445 476155 479482

495197 496211 497348 498656



300 TL ikramiye kazanan numaralar

003709 004181 008138 016361 021901 026157

028026 028169 028583 030194 031266 046510

053910 058127 064406 065064 065821 078773

082911 087221 088799 090217 092230 097834

102298 102735 105782 108917 113326 121111

122212 123051 123257 124893 127966 128119

132261 133037 142167 149109 152265 152295

158443 161655 161857 166754 170097 180802

181857 190837 192544 195635 196551 200863

201958 202810 209824 211837 216990 221283

223337 227808 228531 229136 230765 230841

233134 233814 236853 240477 241415 242097

245372 247377 249010 250411 260871 262098

270152 273083 273434 279533 284327 291213

291886 294103 295101 295161 300118 303194

308114 308584 309462 313841 317890 320591

326726 331890 334033 335502 341804 342477

344183 347610 350590 360696 372035 372818

377162 378828 382427 386499 386881 388397

390335 391544 393587 394343 395311 399829

400385 408157 409325 410140 412027 415924

416536 417479 419595 426437 427532 428011

429630 431305 434072 440087 443014 444007

445418 445997 448171 457219 478134 480521

485033 487510 491102 492790 495654 499136



Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

00829 08703 09217 10144 10768 17127

20223 22308 22463 24115 25132 25774

26020 28594 30862 34328 35217 36183

40353 44101 46224 46541 47196 49882

52223 57069 58198 59599 62196 67519

67711 68935 71047 76653 82213 83191

91135 94401 97455 98132



Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0551 1117 1692 2163 2406 2964

3922 5047 6550 6618 8409 9667



Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

014 187 188 237 258 331

390 674 790 865



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

04 05 07 22 28 35

43 66



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 5



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

028663 128663 208663 218663 220663 221663

222663 223663 224663 225663 226663 227663

228063 228163 228263 228363 228463 228563

228603 228613 228623 228633 228643 228653

228660 228661 228662 228664 228665 228666

228667 228668 228669 228673 228683 228693

228763 228863 228963 229663 238663 248663

258663 268663 278663 288663 298663 328663

428663