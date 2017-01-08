9 Ocak Karabük yarın okullar tatil mi? İşte son durum

Karabük’te yarın okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Karabük’te de etkili oluyor. Karabük Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler 9 Ocak Pazartesi Karabük okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Ağırlıklı olarak Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışıyla ilgili son tatil gelişmeleri haberimizde yer alıyor.

KARABÜK’TE YARIN ( 9 OCAK ) OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük yarın okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Karabük’te 9 Ocak Pazartesi tatil haberi gelecek mi? Karabük Valiliği son dakika açıklaması yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

KARABÜK HAVA DURUMU

Karabük’te hissedilen sıcaklık -6 dereceye kadar düşecek. Bu akşam etkili olan hafif kar yağışı Pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Salı günü sıcaklıklar -11 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji verilerine göre Perşembe günü kar yağışı Karabük’te tekrar başlayacak.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ RAPORU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGEMİZDE HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güneyi ile kuzeydoğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, -1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

NİĞDE °C, 4°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

YOZGAT °C, 1°C Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı