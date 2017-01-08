9 Ocak Karabük yarın okullar tatil mi? İşte son durum
Karabük'te yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Pazartesi Karabük yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Karabük tatil haberiyle ilgili resmi açıklamayı Karabük Valiliği yapacak.
Karabük’te yarın okullar tatil mi? Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Karabük’te de etkili oluyor. Karabük Valiliği son dakika açıklaması merakla beklenirken, öğrenciler 9 Ocak Pazartesi Karabük okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Ağırlıklı olarak Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışıyla ilgili son tatil gelişmeleri haberimizde yer alıyor.
KARABÜK’TE YARIN ( 9 OCAK ) OKULLAR TATİL Mİ?
Karabük yarın okullar tatil mi sorusu henüz yanıt bulmadı. Karabük’te 9 Ocak Pazartesi tatil haberi gelecek mi? Karabük Valiliği son dakika açıklaması yapıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU? TATİL OLAN İLLER LİSTESİ
KARABÜK HAVA DURUMU
Karabük’te hissedilen sıcaklık -6 dereceye kadar düşecek. Bu akşam etkili olan hafif kar yağışı Pazartesi günü de etkisini sürdürecek. Salı günü sıcaklıklar -11 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji verilerine göre Perşembe günü kar yağışı Karabük’te tekrar başlayacak.
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