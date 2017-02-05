9 yıldır kayıptı yol üzerinde bulundu

Muğla- Denizli Karayolu'nda devriye görevi yapan Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün saat 20.00 sıralarında, bir erkeğin yaya olarak Denizli yönüne gittiği yönünde ihbar aldı. Gazeller Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen kişiyi karayolunun 47'inci kilometresinde durdurdu. Davranışlarından şüphelenilen kişinin kimlik kontrolünde herhangi bir suçtan aranmadığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi Demirciler Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Edip Kalem için köy muhtarı ile irtibata geçti. Muhtar ile yapılan görüşme sonucu Kalem'in annesi Sevim Kalem'e telefonla ulaşıldı.

2008'DE TÜRKİYE'YE TATİLE GELMİŞ, BİR DAHA DÖNMEMİŞ

Oğlunun tatil için 2008 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gittiğini ve o zamandan bu yana kendisinden haber alamadıklarını jandarma ekiplerine bildiren anne Kalem, ilk uçakla Türkiye'ye hareket edeceği bilgisini verdi. Ailenin bugün akşam saatlerinde Almanya'dan Bodrum İlçesi'ne uçakla indikten sonra Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edilen oğulları Edip Kalem'e kavuşacağı bildirildi.

Bekar olan Edip Kalem'in 9 yıldır ailesinin yanına dönmeyip, Türkiye'de çeşitli illerde çaycılık, garsonluk gibi bulduğu pek çok işte çalışarak yaşımını sürdürdüğü anlaşıldı. İçine kapanık olan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı belirtilen Edip Kalem'in kendisini bulan jandarmaya ailesinin yanına neden dönmediği konusunda herhangi bir şey söylemediği kaydedildi.