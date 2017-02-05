FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, 91 Hava Harp Okulu öğrencisi ile 2 komutan hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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