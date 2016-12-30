94 dernek OHAL kapsamında kapatıldı! Kapatılan 94 dernek hangileri?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında OHAL Kanunu kapsamında FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKPC bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlere bağlantılı 19 ve DEAş bağlantılı 4 derneğin faaliyeti durdurulduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığı OHAL kapsamında 20 ilde 94 derneğin kapatıldığını belirtti. İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde derneklerin ismi ise henüz açıklanmadı. Liste açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabileceksiniz.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilimizde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetleri valiliklerimizce durdurulmuştur" denildi.
Bunlara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadesi kullanıldı. Faaliyetleri durdurulan 94 derneğin listesi henüz açıklanmadı. Liste açıklandığında haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Daha önce 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK’lar ile FETÖ bağlantılı bin 108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam bin 325 dernek kapatılmıştı.
DAHA ÖNCE KAPATILAN VAKIFLARIN LİSTESİ
S.NO
VAKIF ADI
MERKEZİ SİCİL NO
TESCİL TARİHİ
İL
1
ADIYAMAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI (AKEV)
1848
12.04.1988
ADIYAMAN
2
AFYON İLİ İMAM HATİP OKULU VE DİYANET TESİSLERİ VAKFI
399
31.03.1976
AFYONKARAHİSAR
3
AKDENİZ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
768
26.05.1978
MERSİN
4
AKYAKA ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
676
24.11.1980
İZMİR
5
AKYAZILI ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
171
18.04.1972
İZMİR
6
ALAADDİN KEYKUBAT EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
4075
24.09.1996
ANTALYA
7
AMASYA KILIÇARSLAN EĞİTİM VAKFI (AKEV)
2231
22.06.1990
AMASYA
8
ANKARA HAMİYET VE İRFAN VAKFI (A.H.İ.)
5013
27.12.2005
ANKARA
9
ANKARA HİZMET İLİM SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA KALKINMA VE DAYANIŞMA VAKFI (AHİ-SEV)
3552
07.06.1995
ANKARA
10
ANTALYA RASANET GENÇLİK VAKFI
441
21.03.1977
ANTALYA
11
AYDIN HAYIRLAR VAKFI
526
15.06.1978
AYDIN
12
BARAN SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (BARANSEV)
5643
22.03.2013
ŞANLIURFA
13
BAŞARI EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
5055
22.03.2007
SAMSUN
14
BAŞARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
4301
27.09.1996
MARDİN
15
BATTALGAZİ EĞİTİM VAKFI
1632
13.08.1986
MALATYA
16
BAYBURT NİL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
3859
18.04.1996
BAYBURT
17
BOYDAK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
5076
19.09.2007
KAYSERİ
18
BURÇ EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
5021
27.04.2006
KAYSERİ
19
BÜYÜKKOYUNCU HİZMET VAKFI
477
10.02.1978
KONYA
20
ÇUKUROVA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
2271
21.09.1990
ADANA
21
DANIŞMEND EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
5042
15.01.2007
ERZURUM
22
DERYA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
2470
11.07.1991
ÇORUM
23
DİLOVASI SANAYİCİLERİ VAKFI (DİSAV)
2149
07.02.1990
KOCAELİ
24
DOĞANATA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (DEKVA)
3589
27.09.1995
İZMİR
25
DÜNYA EĞİTİM SAĞLIK VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI VAKFI (DESKAV)
5764
19.03.2014
İSTANBUL
26
DÜNYA EĞİTİM VAKFI (DÜNYA VAKFI)
5621
05.02.2013
İSTANBUL
27
EDREMİT HAYIR İŞLERİ HİZMET VAKFI
385
24.02.1976
BALIKESİR
28
ELAZIĞ BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI
948
13.01.1986
ELAZIĞ
29
ESKİŞEHİR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
3978
19.06.1996
ESKİŞEHİR
30
ESKİŞEHİR ÖĞRETİM VE EĞİTİM VAKFI
54
26.08.1970
ESKİŞEHİR
31
FATİH EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
3126
16.02.1994
ADIYAMAN
32
FEZA VAKFI
5565
07.08.2012
İSTANBUL
33
GAYE EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE ÇEVRE VAKFI
4399
25.09.1996
ANTALYA
34
GAZETECİLER VE YAZARLAR VAKFI
3088
24.01.1994
İSTANBUL
35
GEDİZ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
2812
02.10.1992
KÜTAHYA
36
GEVHER SULTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
5053
21.05.2007
KONYA
37
GÜVENİLİR GIDALAR VAKFI
5540
10.07.2012
İSTANBUL
38
HACI BEKTAŞİ VELİ KÜLTÜR EĞİTİM SAĞLIK VE ARAŞTIRMA VAKFI
5624
05.02.2013
ANKARA
39
HALİDİYE EĞİTİM VAKFI
2934
30.04.1993
DİYARBAKIR
40
HASAN-FATMA ŞAHİN EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
5524
24.02.2012
ANTALYA
41
HATUNİYE KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
3825
21.12.1995
BURSA
42
HIZIRBEY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
2717
25.05.1992
KIRKLARELİ
43
İBRAHİM HAKKI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
3082
09.11.1993
SİİRT
44
İĞDIR KÜLTÜR EĞİTİM ÇEVRE VE SAĞLIK VAKFI
5318
15.04.2010
İĞDIR
45
İHTİYAT EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
5215
24.04.2009
DİYARBAKIR
46
İPEK KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI (İPEKEV)
858
14.06.1985
GAZİANTEP
47
İSPARTA HAYIRLAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI
214
22.02.1973
İSPARTA
48
KAFKAS İLİM VE EĞİTİM VAKFI
5330
06.07.2010
KARS
49
KAHRAMANMARAŞ MERAM EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
5120
11.06.2008
KAHRAMANMARAŞ
50
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
2733
17.04.1992
KAHRAMANMARAŞ
51
KARADENİZ MÜDERRİSOĞLU EĞİTİM VAKFI
1859
29.08.1988
SAMSUN
52
KAYNAK VAKFI
5390
31.12.2010
İSTANBUL
53
KAYSERİ KILIÇASLAN EĞİTİM VAKFI
1736
14.11.1986
KAYSERİ
54
KAYSERİ YÜKSEK ÖĞRENİM VE YARDIM VAKFI
354
27.06.1975
KAYSERİ
55
KOZA-İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI
5213
22.04.2009
ANKARA
56
KÖRFEZ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
2045
13.09.1989
HATAY
57
KÜTAHYA KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
2773
13.08.1992
KÜTAHYA
58
MALATYA EĞİTİM KÜLTÜR SANAT VE SAĞLIK VAKFI
5104
13.02.2008
MALATYA
59
MANİSA YÜKSEK TAHSİL ÖĞRENCİ YURDU VAKFI
60
09.03.1965
ANKARA
60
MARDİN HİDAYET İLİM VE KÜLTÜR VAKFI
4330
11.04.1997
MARDİN
61
MARMARA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
1771
07.07.1987
İSTANBUL
62
MEMURLAR VAKFI (MEVA)
3326
19.12.1994
ANKARA
63
MERSİN SAĞLIK EĞİTİM KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI
4149
30.12.1996
MERSİN
64
MERVE EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
3966
17.07.1996
İSTANBUL
65
MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI
102
04.05.1971
İZMİR
66
NİL İLİM VE HİZMET VAKFI
2629
12.11.1991
UŞAK
67
OKYANUS EĞİTİM VAKFI (OKYANUS VAKFI)
5603
16.11.2012
İSTANBUL
68
OSMAN FEVZİ EFENDİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
5497
20.01.2012
ERZİNCAN
69
OSMANBEY EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
5478
03.01.2012
AFYONKARAHİSAR
70
ÖZYURT EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ÖZEV)
3823
20.06.1994
ŞANLIURFA
71
PAMUKÇU EĞİTİM VAKFI
3119
13.04.1994
KASTAMONU
72
RAİF CİLASUN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
2131
21.11.1989
İZMİR
73
RAMİZ EĞİTİM SAĞLIK VE KÜLTÜR VAKFI
5369
04.11.2010
ERZURUM
74
SAADET EĞİTİM VAKFI
2691
24.03.1992
MALATYA
75
SAYAR KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
2127
17.08.1989
KONYA
76
SERHAT EĞİTİM VAKFI (SEV)
4551
28.05.1998
VAN
77
SERHAT KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI (SEKEV)
5671
31.05.2013
ARDAHAN
78
SİMAV FATİH VAKFI
2906
17.11.1992
KÜTAHYA
79
SİPAHİ EĞİTİM SAĞLIK VE SPOR VAKFI
5015
30.12.2005
İZMİR
80
SİSTEM EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
5058
08.02.2007
İSTANBUL
81
SULTAN SÜLEYMAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
1790
04.03.1987
BURDUR
82
ŞEHZADE SELİM ORTA YÜKSEK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
3746
04.01.1996
TRABZON
83
TANRIVERDİ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI
2289
23.10.1990
SAMSUN
84
TOKAT EĞİTİM VAKFI
1962
01.12.1988
TOKAT
85
TRAKYA ŞÜKRÜPAŞA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
3044
04.05.1993
EDİRNE
86
TURGUT ÖZAL DÜŞÜNCE VE HAMLE VAKFI
5112
19.03.2008
ANKARA
87
TÜRK GENÇ İŞADAMLARI VAKFI
4610
10.11.1998
İSTANBUL
88
TÜRK İLLERİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
2990
16.09.1993
KONYA
89
TÜRK RUS KÜLTÜR VAKFI
5457
28.09.2011
İSTANBUL
90
TÜRKİYE ÇİN DOSTLUK VAKFI
5859
09.09.2014
ANKARA
91
TÜRKİYE ÖĞRETMENLER VAKFI (T.Ö.V.)
410
08.09.1976
İZMİR
92
TÜRKİYE SAĞLIK VE TEDAVİ VAKFI
206
06.03.1973
İSTANBUL
93
TÜRKİYE TABİBLER VAKFI (TÜ-TAV)
609
12.12.1979
İZMİR
94
TÜRKİYE YÜKSEK TAHSİL GENÇLİĞİ ÖĞRENİM VE İHTİSAS VAKFI
81
01.10.1971
İSTANBUL
95
ULUDAĞ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
2059
27.04.1989
BURSA
96
ÜFTADE KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
3576
18.07.1995
BURSA
97
YALOVA EĞİTİM KÜLTÜR VE ÇEVRE VAKFI
3783
22.01.1996
YALOVA
98
YILDIRIM EĞİTİM VAKFI
2766
07.07.1992
BİNGÖL
99
YILDIZ YASEMİN SONEL SAĞLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
772
31.01.1998
ANKARA
100
YILDIZTEPE CAMİİ DÜŞÜNSEL İLİM VE SAĞLIK VAKFI
3496
03.04.1995
İSTANBUL
101
ZAFER EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
5130
23.07.2008
ANKARA
102
ZAFER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
4497
18.03.1998
BİLECİK
103
ZAĞNOS KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
2117
16.11.1989
BALIKESİR
104
ZEYNEL ABİDİN POLATTAŞ EĞİTİM SAĞLIK VE İSLAMİ HİZMETLER VAKFI (ZEYNELLER VAKFI)
894
21.10.1985
GAZİANTEP
KAPATILAN DERNEKLERİN TAM LİSTESİ
SIRA NO
İL
KURUM ADI
1
ANKARA
MÜLAYEMET ÇALIŞANLAR KONFEDERASYONU
2
ANKARA
TÜM ÇALIŞANLAR FEDERASYONU
3
AMASYA
AMASYA ÇALIŞANLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
4
ANKARA
ANADOLU ÇALIŞANLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
5
ANKARA
TÜM TEKNİK ÇALIŞAN ELEMANLAR DERNEĞİ
6
ANKARA
GENÇ ÇALIŞANLAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
7
ANKARA
ANKARA ÇALIŞANLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
8
ANKARA
ANKARA ÇALIŞANLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
9
ANKARA
ANKARA CEMRE ÇALIŞAN BAYANLAR EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
10
ÇORUM
ÇORUM AKTİF ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
11
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR İŞÇİLER EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
12
KIRIKKALE
KIRIKKALE TÜM ÇALIŞANLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
13
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
14
KONYA
KONYA AKTİF ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
15
SAMSUN
TÜM MEMUR İŞÇİ DAYANIŞMA DERNEĞİ
16
SİVAS
ZARA AVCILIK VE ATICILIK KULÜBÜ DERNEĞİ
17
SİVAS
MAZİ ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
18
ERZURUM
ERZURUM ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
19
ORDU
ÜNYE ÇINAR EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
20
RİZE
RİZE YAREN ÇALIŞANLAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
21
TRABZON
TRABZON ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
22
VAN
VAN ÇALIŞANLAR DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
23
GAZİANTEP
GÜNEYDOĞU ÇALIŞANLAR FEDERASYONU
24
ADANA
ÇUKUROVA ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
25
ANTALYA
AKDENİZ ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
26
DİYARBAKIR
SÜLEYMAN İYE EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
27
ELAZIĞ
BERK (ŞİMŞEK) ELAZIĞ ÇALIŞANLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
28
GAZİANTEP
KIYAM GAZİANTEP ÇALIŞANLARI EĞİTİM DERNEĞİ
29
MERSİN
AKDENİZ ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
30
MERSİN
TARSUS TEMKİN ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
31
OSMANİYE
OSMANİYE ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
32
ŞANLIURFA
BERDÜSSELAM ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
33
BURSA
BURSA EMEL ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
34
KARABÜK
KARABÜK EĞİTİM SEVGİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
35
SAKARYA
NİL İŞ HAYATI VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
36
İZMİR
TÜM ÇALIŞAN DERNEKLERİ FEDERASYONU
37
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR MAHİR ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
38
AYDIN
NAZİLLİ MASLAHAT ÇALIŞANLAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
39
BURDUR
BURDUR ÇALIŞANLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
40
DENİZLİ
EMEK ÇALIŞANLAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
41
İZMİR
ÇAĞDAŞ ÇALIŞANLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
42
İZMİR
ATILIMCI ÇALIŞANLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
43
İZMİR
İZMİR ÇALIŞANLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
44
İZMİR
AKTİF ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
45
İZMİR
SİNERJİ ÇALIŞANLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
46
İZMİR
NİZAM ÇALIŞANLAR EĞİTİM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
47
İZMİR
NÎL KÜLTÜR ÇAĞDAŞ ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
48
İZMİR
GÜÇLÜ ÇALIŞANLAR EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
49
KÜTAHYA
KÜTAHYA AKTİF TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ
50
KÜTAHYA
TAVŞANLI İŞÇİ DERNEĞİ
51
KÜTAHYA
KÜTAHYA ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
52
MANİSA
SOMA ÇALIŞANLAR VE MADEN ŞEHİTLERİ DERNEĞİ
53
MANİSA
SOMA MEMURLAR DERNEĞİ
54
MANİSA
MANİSA ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
55
MANİSA
TURGUTLU IRMAK DERNEĞİ
56
MUĞLA
İSTİKAMET ÇALIŞANLAR DERNEĞİ
57
UŞAK
ÇAĞLAYAN İŞÇİLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
58
KONYA
KONYA SAĞLIK MENSUPLARI DERNEĞİ
59
ADANA
ADANA KÜRESEL DOKTORLAR DERNEĞİ
60
BATMAN
KÜRESEL DOKTORLAR BATMAN DERNEĞİ
61
MALATYA
KÜRESEL DOKTORLAR MALATYA DERNEĞİ
62
MERSİN
SEMA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
63
OSMANİYE
OSMANİYE SAĞLIKÇILAR DERNEĞİ
64
MANİSA
SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ
65
ERZURUM
ERZURUM KÜRESEL DOKTARLAR DERNEĞİ
66
ANKARA
ANADOLU İŞADAMLARI FEDERASYONU
67
ANKARA
SİNCAN ETİMESGUT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
68
ANKARA
HÜR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
69
ANKARA
ANKARA İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
70
ANKARA
SİVİL TOPLUM AKADEMİSİ DERNEĞİ
71
ANKARA
ANKARA AKTİF SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
72
ANKARA
BAŞKENT İŞ ADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
73
BARTIN
BARTIN AKTİF İŞADAMLARI DERNEĞİ
74
ÇANKIRI
ÇANKIRI ESNAF SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
75
ÇORUM
HİTİT SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
76
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR GİRİŞİMCİ SANAYİCİLER VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
77
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
78
KASTAMONU
KASTAMONU İŞADAMLARI DERNEĞİ
79
KAYSERİ
GELİŞEN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
80
KIRIKKALE
ANADOLU İŞADAMLARI VE SANAYİCİLER DERNEĞİ
81
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR AHİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
82
ZONGULDAK
ZONGULDAK İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
83
ERZURUM
DOĞU ANADOLU SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU
84
AĞRI
AĞRI GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
85
ARDAHAN
ARDAHAN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
86
BAYBURT
BAYBURT GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
87
BİTLİS
BİTLİS SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
88
ERZİNCAN
ERZİNCAN GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
89
ERZURUM
ERZURUM GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
90
HAKKARİ
HAKKARİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
91
HAKKARİ
YÜKSEKOVA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
92
İĞDIR
İĞDIR AKTİF İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
93
KARS
KAFKAS SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
94
MUŞ
MUŞ AKTİF SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
95
VAN
VAN AKTİF SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
96
VAN
ERCİŞ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
97
GAZİANTEP
GÜNEYDOĞU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI FEDERASYONU
98
ADIYAMAN
ADIYAMAN SANAYİCİ VE GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
99
BATMAN
BATMAN GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
100
BİNGÖL
BİNGÖL İŞADAMLARI DERNEĞİ
101
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
102
ELAZIĞ
ELAZIĞ GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
103
GAZİANTEP
HÜR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
104
GAZİANTEP
GAZİANTEP GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
105
HATAY
BİRLEŞİK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
106
HATAY
KÖRFEZ İSKENDERUN SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
107
HATAY
KIRIKHAN SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
108
HATAY
DÖRTYOL GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
109
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ LİDER İŞADAMLARI DERNEĞİ
110
KAHRAMANMARAŞ
ELBİSTAN SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
111
MALATYA
MALATYA AKTİF İŞADAMLARI DERNEĞİ
112
MARDİN
MARDİN İŞADAMLARI DERNEĞİ
113
MARDİN
KIZILTEPE AKTİF SANAYİCİ VE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
114
MARDİN
NUSAYBİN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
115
OSMANİYE
OSMANİYE GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
116
OSMANİYE
KADİRLİ GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
117
OSMANİYE
DÜZİÇİ GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
118
SİİRT
SİİRT İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
119
SİİRT
KURTALAN GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
120
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
121
ŞANLIURFA
SİVEREK AKTİF İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
122
ŞIRNAK
CİZRE SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
123
ŞIRNAK
CİZRE EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ
124
BİLECİK
BİLECİK SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
125
BURSA
BURSA GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
126
BURSA
GEMLİK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
127
BURSA
İNEGÖL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
128
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
129
DÜZCE
DÜZCE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
130
İSTANBUL
AHENK ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ
131
İSTANBUL
AKTİF MARMARA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
132
İSTANBUL
ANADOLU ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
133
İSTANBUL
ANADOLU ALEVİ DERNEĞİ
134
İSTANBUL
ANADOLU MEMURLAR DERNEĞİ
135
İSTANBUL
ANADOLU YAKASI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
136
İSTANBUL
ANAYURT EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
137
İSTANBUL
ARİFLER ALEVİ BEKTAŞİ DERNEĞİ
138
İSTANBUL
ASYA ARAMA KURTARMA SAĞLIK VE ACİL YARDIMLAR DERNEĞİ
139
İSTANBUL
ATAŞEHİR MEHTAP EĞİTİM ÖĞRETİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
140
İSTANBUL
ATILIM İŞADAMLARI DERNEĞİ
141
İSTANBUL
ATLAS EĞİTİM VE KULTUR DERNEĞİ
142
KARABÜK
KARABÜK SAFRANBOLU İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
143
KIRKLARELİ
LÜLEBURGAZ İŞADAMLARI DERNEĞİ
144
KOCAELİ
GEBZE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
145
KOCAELİ
KOCAELİ AKTİF SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
146
KOCAELİ
KOCAELİ GİRİŞİMCİ İŞKADINLARI DERNEĞİ
147
SAKARYA
SAKARYA GİRİŞİMCİ VE SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
148
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ AKTİF SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
149
TEKİRDAĞ
TRAKYA AKTİF GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
150
YALOVA
YALOVA AKTİF SANAYİCİLER İŞADAMLARI DERNEĞİ
151
İZMİR
EGE VE BATI AKDENİZ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU
152
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR HÜR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
153
ANTALYA
ANTALYA GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
154
ANTALYA
MANAVGAT GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
155
ANTALYA
ALANYA BİRLEŞİK İŞADAMLARI DERNEĞİ
156
AYDIN
AYDIN SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
157
AYDIN
NAZİLLİ AKTİF SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
158
BALIKESİR
EDREMİT SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
159
BALIKESİR
BANDIRMA İŞADAMLARI DERNEĞİ
160
BALIKESİR
BALIKESİR İŞADAMLARI DERNEĞİ
161
BURDUR
BUCAK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
162
BURDUR
BURDUR TÜCCAR VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
163
ÇANAKKALE
BİGA İŞADAMLARI DERNEĞİ
164
DENİZLİ
DENİZLİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
165
İSPARTA
İSPARTA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
166
İZMİR
İZMİR GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
167
İZMİR
ÖDEMİŞ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ
168
İZMİR
İZMİR İŞADAMLARI DERNEĞİ
169
İZMİR
BAKIRÇAY SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
170
İZMİR
İZMİR SANAYİCİ VE İŞKADINLARI DERNEĞİ
171
KÜTAHYA
TAVŞANLI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
172
KÜTAHYA
KÜTAHYA AKTİF SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
173
MANİSA
TURGUTLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
174
MANİSA
MANİSA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
175
MANİSA
SOMA İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
176
MANİSA
AKHİSAR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
177
MUĞLA
FETHİYE İŞADAMLARI DERNEĞİ
178
UŞAK
UŞAK SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
179
KONYA
ANADOLU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI FEDERASYONU
180
ADANA
ANADOLU GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
181
ADANA
CEYHAN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
182
KONYA
AKTİF İŞADAMLARI VE SANAYİCİLER DERNEĞİ
183
MERSİN
MERSİN AKDENİZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
184
MERSİN
AKDENİZ GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
185
MERSİN
TARSUS GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
186
MERSİN
SİLİFKE AKTİF SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
187
NEVŞEHİR
GENÇ SANAYİCİLER VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
188
NİĞDE
NİĞDE GENÇ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
189
SAMSUN
KARADENİZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU
190
AMASYA
YEŞİLIRMAK SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
191
AMASYA
MERZİFON SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
192
AMASYA
SULUOVA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
193
GİRESUN
GİRESUN İŞ HAYATI DAYANIŞMA DERNEĞİ
194
ORDU
ORDU İŞADAMLARI DERNEĞİ
195
RİZE
RİZE SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
196
SAMSUN
KARADENİZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
197
SAMSUN
BAFRA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
198
SAMSUN
SAMSUN GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ
199
SİNOP
BOYABAT İŞADAMLARI DERNEĞİ
200
SİNOP
SİNOP SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
201
TOKAT
TURHAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
202
TOKAT
TOKAT AKTİF SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
203
TRABZON
KARADENİZ İŞADAMLARI DERNEĞİ
204
ADANA
ADANA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
205
ADANA
ÇUKUROVA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ
206
ADANA
BEYAZ YAKA KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
207
ADANA
NİZAM HUKUKÇULAR DERNEĞİ
208
ADANA
ADANA KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ
209
ADANA
KİMSE YOK MU DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ
210
ADANA
ALTIN ÇOCUK EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
211
ADANA
ADANA FİNANS MALİ MÜŞAVİRLER EĞİTİM DERNEĞİ
212
ADANA
BERGÜZAR EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
213
ADIYAMAN
VEFA EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
214
ADIYAMAN
ADIYAMAN KADINLARINI KALKINDIRMA DERNEĞİ
215
ADIYAMAN
KAHTA SANAYİCİ VE GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
216
ADIYAMAN
SEBİL EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
217
ADIYAMAN
SEMA EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
218
ADIYAMAN
KAHTA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
219
ADIYAMAN
ÇELİKHANLI KADINLAR DERNEĞİ
220
ADIYAMAN
FEYZA YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
221
ADIYAMAN
ADIYAMAN KÖYLERİ ÇEVRE EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
222
ADIYAMAN
ADIYAMAN HAYAT KURAN KURSU EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
223
AFYONKARAHİSAR
ZAFER KOLEJİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
224
AFYONKARAHİSAR
DAZKIRI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
225
AFYONKARAHİSAR
EMİRDAĞ İLÇESİNE BAĞLI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME DERNEĞİ
226
AFYONKARAHİSAR
YUNUS EMRE VE TAPTUK EMRE KÜLTÜR TANITMA YAŞATMA VE SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
227
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR TEKNİK ELEMANLAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
228
AFYONKARAHİSAR
SİNANPAŞA İLÇESİ DOST ELLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
229
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI KASABASI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
230
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR VİZYON GENÇLİK DERNEĞİ
231
AFYONKARAHİSAR
ŞUHUT İLÇESİ KÖYLERE YARDIM GÖTÜRME DERNEĞİ
232
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR KARYE KALKINDIRMA DERNEĞİ
233
AĞRI
SEVDA DERNEĞİ
234
AMASYA
MERZİFON BAHTINUR DERNEĞİ
235
ANKARA
ÖNCE İNSAN VE ÇEVRE DERNEĞİ
236
ANKARA
BAHÇELİ EVLER BUCAĞI HAYIR İŞLERİ DERNEĞİ
237
ANKARA
TURK ROMEN DOSTLUK DERNEĞİ
238
ANKARA
TÜRKİYE EĞİTİM VE SEVGİ DERNEĞİ
239
ANKARA
EMEK CAMİİ HİZMET VE YAŞATMA DERNEĞİ
240
ANKARA
ANADOLU DİYANET MENSUPLARI DERNEĞİ
241
ANKARA
GÜÇ KOŞULLARDAKİ BİREYLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ
242
ANKARA
TÜRKİYE GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ
243
ANKARA
SİVİL TOPLUMU DESTEKLEME DERNEĞİ
244
ANKARA
ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ
245
ANKARA
ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DERNEĞİ
246
ANKARA
FATİH EĞİTİM VE KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
247
ANKARA
MEHMET AKİF KÜLTÜR DERNEĞİ
248
ANKARA
ULUSLARARASI SİVİL TOPLUMU DESTEKLEME VE GELİŞTİRME DERNEĞİ
249
ANKARA
KRİMİNOLOJİ DERNEĞİ
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