A101 Sony Xperia XA fiyatı ne kadar 12 Nisan A101 aktüel ürün listesi Sony Xperia XA satış fiyatı

A101 Sony Xperia XA fiyatı ne kadar? sorusunun yanıtı merak edilirken 12 Nisan A101 aktüel ürün listesi yayınlandı. A101’den BİM’e cevap gibi indirim: Sony Xperia XA’lar satışa sunuldu! 12 Nisan Perşembe, 13 Nisan Cuma, 14 Nisan Cumartesi, 15 Nisan Pazar, 16 Nisan Pazartesi, 17 Nisan Salı, 18 Nisan Çarşamba günleri A101 marketlerde satışa sunulan aktüel ürünler broşürü yayınlandı.A101, bu hafta indirimli olarak satışa sunacağı aktüel ürünlerini duyurdu. Aralarında Sony hayranlarını sevindirecek bazı ürünler de bulunuyor. BİM’le beraber Türkiye’nin en büyük iki marketler zincirinden biri olan A101, 12 Nisan yani bugünden itibaren sunacağı aktüel ürünlerini duyurdu. Yeni kampanyayla birlikte televizyondan telefona pek çok üründe inanılmaz indirimler geliyor. Sanal gerçeklik gözlüğü, kablosuz mouse gibi teknolojik ürünlerin yer aldığı listede, Sony Xperia XA cep telefonu da bulunuyor. Normalde 840 ila 1399 TL arasında fiyatlarla satılan akıllı telefon, A101 Aktüel farkıyla 799 TL karşılığında satın alınabiliyor. 2 yıl Sony Türkiye garantisi altında olan bu cihaz, yapılan açıklamaya göre A101’in 7000 marketinde de bulunacak. İşte A101 Sony Xperia XA satış fiyatı ve detayları...



Sony Xperia XA



Sony’nin daha çok fiyat-performans olarak sunduğu akıllı telefonda 5 inçlik HD ekran bulunuyor. 2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı sunan akıllı telefonun en çok güvendiği noktası kamerası. Arka taraftaki 13 MP kamera ile ön tarafında yer alan 8 MP kamera sayesinde bu fiyata göre çok kaliteli çekimler yapabilen akıllı telefon, 2300 mAh’lik bataryası ile birlikte şu anda A101 mağazalarında müşterilerini bekliyor.



Sony Xperia XA cep telefonu A101 marketlerde 12 Nisan Perşembe itibari ile satışa sunulurken ürün fiyatının 799,00 lira olduğunu görüyoruz. 5″ HD ekran özelliğine sahip üründe 2 GB RAM bulunmaktadır. Dahili hafızası 16 GB olan ürün ek hafıza kartı ile hafıza arttırımına gidebilmektedir.



Sony Xperia XA



2 yıl SONY Türkiye garantili olan ürünün beyaz ve altın rengi renk seçenekleri olduğu görülmektedir. Arka kamerası 13 MP olan üründe ön kamera 8 MP iken 2300 mAh batarya da yer almaktadır. Ürünün aktüel broşürde beyaz rengi kullanılmıştır.



A4 TECH markasının G3-200N V-TRACK kablosuz mouse ürünü 19,95 liradan satışa sunulurken üründe farklı renk seçenekleri de bulunmaktadır. 1 adet AA pil ile çalışan ürün 10 metreye kadar çekim yapabilmektedir. 3 buton ve tek scroll fonksiyonu olan ürün 2 yıl garantilidir.



Kablosuz Mouse



Sony’nin akıllı telefonu dışında, alanında başarılı A4Tech kablosuz mouse da müşterilerin ilgisini çekecek gibi duruyor. Eğer sizlerin de bu ürünlere ihtiyacınız varsa, ülkemizin dört bir yanında bulunan A101 mağazalarından stoklarla sınırlı olan bu ürünleri satın alabilirsiniz.

A101 12 Nisan 2018 Kataloğunda Yok Yok



A101 market fırsatları bunlarla sınırlı kalmayacak. Geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan A101 12 Nisan 2018 kataloğunda pek çok ürüne yer veriyor. Bu ürünlerden bahsetmek gerekirse Lezita Dondurulmuş Piliç Bonfile 11,95 TL, Beşler Dondurulmuş Dana Steak Burger 3×120 gr. 13,95 TL, Doğuş Gurme Siyah Çay 1000 gr. 24,95 TL, Banvit 3’lü Avantaj Paket 6,75 TL, Otat Yayık Tereyağı 900 gr. 33,95 TL, Muratbey Sürmeli Sürülebilir Beyaz Peynir 200 gr. 4,50 TL, Eti Pastamia Sütlü Ballı ve Cevizli Pasta 265 gr. 8,95TL , Danone Çikolata Aromalı Sütlü Aromalı 1 Lt. İçecek 3,95 TL, Seyidoğlu 1300 gr. Pekmez 9,45 TL, Seyidoğlu 1000 gr. Tahin 15,95 TL fiyatı ile satışta olacak.



A101 market 12 Nisan kataloğunda mangalcıları da unutmuyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte başlayacak keyifli tatiller, pikniklerin vazgeçilmezi olan Mangal için harika bir ızgara bu hafta A101’de olacak. Sinbo SBG-7102A Elektrikli Ayaklı Izgara ile doğayı kirletmeden evinizde veya taşıma kolaylığı sayesinde dilediğiniz yerde sorunsuz bir şekilde harika lezzetler pişirebileceksiniz. 2000 W, Yanmaz yapışmaz ızgara plakası, 100-260C arası ısıya ayarlanabilir 5 kademeli termostat ve kokusuz dumansız pişirme özelliği bulunan ürün 2 yıl garantili olarak sadece 55,00 TL’den satışta olacak.



A101 İLE SPOR SALONU EVİNİZDE



Hanımlar beyler müjde! Spor yapmak fit kalmak için artık spor salonlarına gitmenize gerek kalmadı. Fit bir görünüme kavuşmak sağlıklı yaşamak için kullanacağınız harika spor aletleri 12 Nisan 2018 A101 aktüel ürünler kataloğunda olacak. Spor salonunu evinize taşıyacak olan kampanya kapsamında Altıs Kondisyon Bisikleti yalnızca 199,00 TL, Universal Pilates Seti 24,95 TL, Altıs Boks Torbası 39,95 TL, Altıs Hula Hop 18,95 TL, Altıs Boks Eldiveni 39,95 TL fiyat ile satışta olacak.