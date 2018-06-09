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Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK’nın bulunduğu Kandil Dağı böyle görüntüledi

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK’nın bulunduğu Kandil Dağı görüntülendi. Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarına hedef olmak istemeyen PKK’lı teröristler, ormanlık alanlara gizleniyor.

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Irak ile İran arasında tampon bir bölgede yer alan Kandil Dağı’nda terör örgütü PKK'nın varlığı, örgütün ele başı Abdullah Öcalan’ın posterinin bulunduğu alanla başlıyor.

Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarına hedef olmak istemeyen PKK’lı teröristler, dağda gizleniyor.

Erbil'in Çoman ilçesine bağlı bölgede, Irak'tan İran sınırına yaklaşık 17 kilometre kalan alanda terör örgütü PKK'nın işgali başlıyor. Peşmerge güçlerinin konuşlandığı son noktalardan, PKK'lıların bulunduğu Kandil Dağı görülüyor.

Bölgedeki yerel kaynaklar, Türk savaş uçaklarının belli aralıklarla Kandil Dağı'nda PKK'nın bulunduğu alanları bombaladığını ifade etti. Kaynaklar, Türk askerinin, Kandil Dağı'na yaklaşması nedeniyle PKK'lıların panik içerisinde olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK, Kandil Dağı’nın İran tarafında da militan bulunduruyor. Bölgede terör örgütünün varlığı nedeniyle yüzlerce Irak köyü işgal altında. Köylüler, bölgedeki köylerine, bağ ve bahçelerine gidemiyor. Irak’ın İran ve Türkiye sınırındaki köyleri, hayvancılık, bahçecilik ve arıcılık için bereketli topraklara ve imkanlara sahip. Ancak terör örgütü PKK’nın varlığı bu bölgeleri güvenlik açısından sıkıntılı hale getiriyor.

 

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