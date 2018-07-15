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AA Pensilvanya'daki Fetullahçı terör kampını havadan görüntüledi

Anadolu Ajansı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki terör kampını havadan görüntüledi.

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Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki terör kampını havadan görüntüledi.

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