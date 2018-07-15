AA Pensilvanya'daki Fetullahçı terör kampını havadan görüntüledi

<p> Anadolu Ajansı (AA), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg beldesindeki terör kampını havadan görüntüledi.</p> <p> <img alt='' src='https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/fe386ddc-9865-4064-86ce-4843f9d09fd4/Burak%20Yilmaz%2F2018%20OCAK%2FMart%2F8%2F33355167-f552-42f2-b375-e7eca336efa4.jpg' style='height: 462px; width: 640px;' /></p> <p> <img alt='' src='https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/fe386ddc-9865-4064-86ce-4843f9d09fd4/Burak%20Yilmaz%2F2018%20OCAK%2FMart%2F8%2F9de76a39-052a-4099-a7ce-19726e144b99.jpg' style='height: 480px; width: 640px;' /></p>
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