AB Bakanı Çelik'ten Hanuka Bayramı mesajı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Etnik kökeni, inancı, dili ve siyasi görüşü fark etmeksizin her bir vatandaşımız ülkemizin asli unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşıdır. Kültürler ve medeniyetler beşiği Anadolu'nun birleştirici ruhundan beslenen anlayışımız, herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine hassasiyet gösterilmesi ve bunun için gereken koşulların sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Musevi dünyasının Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, karşılıklı sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en somut haliyle yaşandığı bayramların en önemli zenginliklerden olduğunu vurguladı.

Musevi vatandaşların ve tüm Musevilerin Hanuka Bayramı'nı tebrik edip esenlikler dileyen Çelik, bayramın başta Ortadoğu ile dünyanın her yerinde barış ve huzura ihtiyaç duyulan bu zamanda insanlık için daha güzel günlere vesile olması temennisinde bulundu.

Çelik, şunları kaydetti: "Etnik kökeni, inancı, dili ve siyasi görüşü fark etmeksizin her bir vatandaşımız ülkemizin asli unsurudur, Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşıdır. Kültürler ve medeniyetler beşiği Anadolu'nun birleştirici ruhundan beslenen anlayışımız, herkesin kendi din ve geleneğini özgürce yaşayabilmesine hassasiyet gösterilmesi ve bunun için gereken koşulların sağlanmasıdır. Bu hususa her zaman olduğu gibi özen göstermeye devam edeceğiz."