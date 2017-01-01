Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Erdoğan'a başsağlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileyerek, terörle mücadelede AB'nin Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti.

  • BRÜKSEL (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Juncker, Reina'yı hedef alan saldırısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Sabah erken saatlerde İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Juncker, mesajında şu ifadelere yere verdi:

"Kendi adıma ve tüm AB Komisyonu adına, size yürekten başsağlığı dilemek, hayatını kaybedenler ve sevenleriyle olan dayanışmamı ifade etmek isterim. Terörizmi püskürtmek, ortak sorumluluğumuz. Sizi ve sizin nezdinizde Türkiye halkını temin ederim ki, bu çabadaki devam eden desteğimize güvenebilirsiniz."

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyorlar

Yeni yıla eksi 10 derecede nöbet tutarak giriyorlar

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Avustralya yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi

Herkül Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

Herkül Mağarası ziyaretçi akınına uğruyor

Başbakan Yıldırım Öncüpınar'da mültecilere hitap etti

Başbakan Yıldırım Öncüpınar'da mültecilere hitap etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA