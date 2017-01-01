AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Erdoğan'a başsağlığı

Juncker, Reina'yı hedef alan saldırısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Sabah erken saatlerde İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Juncker, mesajında şu ifadelere yere verdi:

"Kendi adıma ve tüm AB Komisyonu adına, size yürekten başsağlığı dilemek, hayatını kaybedenler ve sevenleriyle olan dayanışmamı ifade etmek isterim. Terörizmi püskürtmek, ortak sorumluluğumuz. Sizi ve sizin nezdinizde Türkiye halkını temin ederim ki, bu çabadaki devam eden desteğimize güvenebilirsiniz."