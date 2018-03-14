AB, sığınmacılar için Türkiye'ye verilecek 3 milyar euroyu oylayacak

Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için vermeyi vadettiği mali yardımın 3 milyar euroluk ikinci kısmını onaylamaya hazırlanıyor.



Reuters haber ajansına konuşan Avrupa Birliği yetkilileri, açıklamanın bugün Avrupa Komisyonu'nun göç ve vatandaşlık işleri komiseri Dimitris Avramopulos tarafından yapılacağını söyledi.



Yardıma 26 Mart'ta Bulgaristan'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinden önce onay verilmesi bekleniyordu.



Varna kentindeki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katılacak.



Avrupa Birliği, Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasında 3'er milyar euroluk iki ayrı yardım yapacağı sözü vermişti. Bu yardımın ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.



(NTV Haber)