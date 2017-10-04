AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger: Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne inanıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referanduma ilişkin, "AB'nin referandumla ilgili pozisyonu nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne inanıyoruz. Aynı zamanda Irak Anayasası çerçevesindeki partiler de durumlarını netleştirmelidir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Berger, beraberinde Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga ile eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü Derik ilçesinin Atlı köyündeki evinde ziyaret etti.

Berger, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, mümkün olduğunca birçok kişi ile görüşmek istediklerini söyledi.

Ahmet Türk'ün bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak istediklerini aktaran Berger, ziyarette özellikle Kuzey Irak ile ilgili görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Kentten çok etkilendiklerini ifade eden Berger, "Henüz bir gündür Mardin'deyiz. Şimdiden çok güzel izlenimler edindik. Mardin'in kültürel zenginliğini gördük. Bir yandan Suriye sınırına yakın olup bir yandan da Türkiye'nin güçlü bir ili olduğunu gördük. AB'nin burada çok geniş çaplı projelerinin olduğunu gördük." dedi.

"Irak'ın toprak bütünlüğüne inanıyoruz"

Bergen, bir gazetecinin IKBY'deki gayrimeşru referanduma ilişkin sorusu üzerine, "AB'nin referandumla ilgili pozisyonu nettir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne inanıyoruz. Aynı zamanda Irak Anayasası çerçevesindeki partiler de durumlarını netleştirmelidi." diye konuştu.

Ahmet Türk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.