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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Kilis'te sokak iftarına katıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Kilis'te vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

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Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile Kilis Belediyesi iş birliğinde "Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinin" açılışı için beraberindekilerle bu kente gelen Berger, akşam saatlerinde vatandaşlarla buluştu.

Kilis Belediyesinin Beşevler Mahallesi'ndeki sokak iftarına eşi Sefire Marilena Berger ile katılan Christian Berger, vatandaşların ramazanını tebrik ederek, yöresel yemeklerden yedi.

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