AB ve NATO üyelerinden Rus diplomatları sınır dışı etme kararı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını bildirdi.

Batı'nın 'istenmeyen adamları' Rus diplomatlar

AB-Türkiye Zirvesi için Bulgaristan'ın Varna kentinde bulunan Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili alınan önlemler hakkında basına açıklamalarda bulundu.

AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın güçlü şekilde kınanmasının ardından 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını belirten Tusk, gelecek günlerde diğer AB ülkelerinden de sınır dışı kararları gelebileceğini ve ilave önlemin alınabileceğini kaydetti.

Tusk, Rusya Federasyonu hükümetinin faaliyetlerine eleştirel yaklaşmaya devam ettiklerini aktararak, Rusya’nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı diledi.

Almanya

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Böylelikle İngiltere ile dayanışma içinde oldukları sinyali gönderdiklerini belirten Maas, bu kararın kolay verilmediğini kaydetti.

Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayına ilişkin 13 Rus diplomatın ülkesinden sınır dışı edilmesi kararı aldığını açıkladı.

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehirlenme olayına tepki olarak Ukrayna'nın İngiliz ortakları ve transatlantik müttefikleriyle dayanışma göstererek zaten sayıları azalan Rus diplomatlarından 13'ünü Ukrayna topraklarından sınır dışı etme kararının alındığını bildirdi.

Poroşenko, "Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerimiz de facto donmuştur." ifadelerini kullandı.

ABD

ABD yönetiminin, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı kararı verilen diplomatların ABD'yi terk etmeleri için 7 günlük süre tanındığı ifade edildi.

Kararın gerekçesi olarak eski bir Rus ajanı olan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayından Moskova'nın sorumlu tutulması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin birçok müttefikiyle eşzamanlı olarak bu kararı aldığı belirtildi.

Buna göre Rusya'nın Washington DC'deki büyükelçiliğinde görevli 48 diplomat ile Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinde görevli 12 diplomatın 7 gün içinde sınır dışı edilecekleri vurgulandı. Ayrıca ABD, Washington eyaletinin başkenti Seattle'daki Rus konsolosluğunu da "ulusal güvenliğine tehdit teşkil ettiği" gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

Kanada

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland da, Rusya’nın Ottawa’daki büyükelçiliği ile Montreal Başkonsolosluğunda görevli 4 diplomatı sınır dışı ettiklerini ve görev iletileri yapılan 3 diplomatın da ülkeye alınmayacağını açıkladı.

Bakan Freeland yaptığı yazılı açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilmeleri kararını, İngiltere ile dayanışma içinde aldıklarını duyurdu.

Salisbury'deki saldırıyı, "yüzlerce insanın hayatını tehlikeye sokan aşağılık, iğrenç ve pervasız bir eylem" olarak nitelendiren Freeland, "Kanada bugün 7 Rus personele karşı harekete geçti. Rusya'nın Kanada'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinde ve Montreal'deki Rusya Federasyonu Başkonsolosluğunda görevli diplomatik personelinin 4 üyesini sınır dışı ediyoruz. Bu dört kişi, istihbarat memurları olarak Kanada’nın güvenliğini zayıflatmak ya da demokrasimize müdahale etmek için diplomatik statüsünü kullanan kişilerdir. Benzer nedenlerden ötürü, Rusya hükümetinin Kanada'daki 3 ek diplomatik personel başvurusu da reddedildi." ifadesini kullandı.