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Abbas Amerika'da BMGK'ya hitap edecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanı Kuveyt'in daveti üzerine, 20 Şubat'ta New York'ta BMGK'ye hitap edecek.

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Kuveyt, BMGK şubat ayı dönem başkanlığını devraldı.

BMGK dönem başkanı ve Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Alotaibi, düzenlediği basın toplantısında 20 Şubat'ta konseyde düzenlecek Ortadoğu konulu oturuma Abbas'ı davet ettiklerini söyledi.

Alotaibi, Abbas'ın BMGK'deki konuşmasının üye ülkeler için ''önemli ve faydalı'' olacacağına inancını dile getirdi.

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