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ABD Adalet Bakanlığı: Karlov suikastı soruşturmasıyla ilgili belgeleri inceleyeceğiz

ABD Adalet Bakanlığı, Andrey Karlov suikastı soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den gelebilecek belgelerin incelenmesinden sonra verileceğini bildirdi

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ABD Adalet Bakanlığı, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı soruşturması bağlamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili kararın, Türkiye'den gelebilecek belgelerin değerlendirilmesinden sonra verileceğini bildirdi.
 
BELGELERİ İNCELEYECEĞİZ
 
ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, konuyla ilgili sürece dair değerlendirmede bulundu. Sözcü Oxman, açıklamasında, "Bu konu bağlamında Türk hükümetinin temin edebileceği tüm materyalleri inceleyeceğiz; (Gülen'in) iadesiyle ilgili herhangi bir karar bu bağlamda gerçeklere ve ilgili ABD yasalarına göre verilecektir." ifadesini kullandı ve daha fazla yorum yapmayacağını belirtti. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti. Örgüt elebaşı hakkında yakalama ve iadesine ilişkin karar çıkarılmıştı.
 
(Sabah)

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