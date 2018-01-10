ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmenin, ABD’nin PYD/PKK terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesi konusunda olduğu belirtildi.

Kosnett'e PYD/PKK'ya verilen destek konusundaki rahatsızlık iletildi.

AA, daha önce Suriye’nin dörtte birini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'nın, ABD'nin desteğiyle sözde ordu kurmaya hazırlandığını haberleştirmişti.

ABD yönetimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor operasyonlarında terör örgütü DEAŞ'ın büyük oranda yenilgiye uğratılmasına rağmen PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı.



ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel'in, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi.



AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı.