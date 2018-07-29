ABD’den küstah tehdit: Yaptırım uygulamaya hazırız
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Rahip serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Rahip serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız
As I said earlier this week - and @POTUS has made clear - transferring Pastor Andrew Brunson to home arrest, it’s just not good enough. And the United States of America is prepared to bring sanctions against Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. pic.twitter.com/nEHmcPQkpk— Vice President Mike Pence (@VP) July 29, 2018
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.