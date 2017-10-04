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ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Abe anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore’ye baskı uygulanması konusunda mutabakata vardı.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe yaptıkları telefon görüşmesinde Kuzey Kore'ye baskı uygulanması konusunda ortak görüş bildirdi. Japon hükümet yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, 12 dakika süren telefon görüşmesinde Abe'nin Las Vegas saldırında hayatını kaybedenler için başsağlığı dilediği, Japonya'nın daima Amerikan vatandaşlarının arkasında olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kore, Japonya üzerinden 2 füze fırlatmış ve 6. nükleer denemesini gerçekleştirmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, gelecek ay Japonya, Çin, Güney Kore, Vietnam ve Filipinler'e gidecek.

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