ABD Başkanı Trump 'Sivil Tillerson'ın' işine son verdi Star Gazetesi yazarı ve 24 TV Yayın Danışmanı Selim Atalay'ın Kasım ayında duyurduğu Beyaz Saray'daki çatlak gerçek oldu: Rex Tillerson kovuldu yerine ise CIA Başkanı Pompeo getirildi.