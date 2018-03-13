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ABD Başkanı Trump 'Sivil Tillerson'ın' işine son verdi

Star Gazetesi yazarı ve 24 TV Yayın Danışmanı Selim Atalay'ın Kasım ayında duyurduğu Beyaz Saray'daki çatlak gerçek oldu: Rex Tillerson kovuldu yerine ise CIA Başkanı Pompeo getirildi.

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ABD Başkanı Donald Trump bir süredir konuşulan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın kovulacağı iddialarını gerçekleştirerek Afrika ziyareti sonrasında Tillerson'ın görevine son verdi.
 
Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Pompeo'yu atayan Trump, Tillerson ile İran konusunda ayrı düştüklerini belirtti.
 
Star Gazetesi yazarı ve 24 TV Yayın Danışmanı Selim Atalay Kasım ayında 24 TV ekranlarında sunduğu Dünya Hali programında ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un gideceğini yerine ise CIA Başkanı Pompeo'nun geleceğini ifade etmişti.

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