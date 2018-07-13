ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a: İşte kazanan adam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ikinci gününde Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın üçüncü oturumuna katıldı. Erdoğan, daha sonra devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki Afganistan Oturumu'na iştirak etti. Başkan Erdoğan, zirve kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.



YOĞUN İKİLİ GÖRÜŞME TRAFİĞİ



Erdoğan ilk olarak, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile baş başa görüştü. Erdoğan, Conte ile görüşmeye giderken karşılaştığı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü. Görüşmelere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Her iki görüşmede de terörle mücadele, düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadelede işbirliği konuları ele alındı.



TEMSİLCİLİKTE SAMİMİ SOHBET



Başkan Erdoğan, zirveye katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic'u Türkiye'nin NATO karargahındaki daimi temsilciliğine davet etti. Erdoğan'ın, burada Aliyev ve İzzetbegoviç ile samimi sohbeti dikkat çekti.



"KAZANAN ADAM"



Başkan Erdoğan'ın önceki gün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği sohbetlerden bazı detaylar da ortaya çıktı. Erdoğan ve Trump ilk olarak NATO'nun tarihi ve faaliyetlerini anlatan serginin ardından helikopter gösterisini izlemeye birlikte yürümüştü. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşmeye giderken ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etmişti. Erdoğan ve Trump, önceki günkü devlet ve hükümet başkanları çalışma yemeği öncesinde üçüncü kez sohbet etmişti. Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel ile ikili görüşmeye giderken ABD Başkanı Donald Trump ile samimi bir şekilde tokalaştı. Trump, bu sırada Başkan Erdoğan'ı işaret ederek, "İşte kazanan adam. Onu seviyorum" dedi. Trump, bu sırada "En iyi ve en kolay anlaştığım adam" ifadesini de kullandı. Bu arada zirvede, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanların eşleriyle birlikte Brüksel'in Tervuren bölgesinde bulunan Afrika Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlayan "Sıfır Atık" projesi hakkında başkan eşlerine bilgi verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile Emine Erdoğan, eğitim-teknoloji ilişkisine dair sohbet etti.



ÇİPRAS İLE 1 SAAT 45



Başkan Erdoğan zirvede Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile 1 saat 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Sınırı geçtikleri için tutuklanan 2 Yunan askerinin durumunun da ele alındığı görüşmenin kolay olmadığını, ancak daha ümitli ayrıldığını belirten Çipras, Ege'de gerginliğin azaltılması ile Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaların devamı için görüş birliği sağlandığını söyledi. Çipras, iki ülke dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanlarının temas halinde olacağını kaydetti.



"HÜKÜMETİ YENİ KURDUK, İŞİMİZ ÇOK"



Başkan Erdoğan zirve kapsamında dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile de görüştü. Macron, Erdoğan'a Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak Dünya Kupası final karşılaşması için Rusya'ya gelip gelemeyeceğini sordu. Erdoğan, "Hükümeti yeni kurduk, işimiz çok, ama televizyondan izleyeceğim" karşılığını verdi.



LİDER EŞLERİNE ARAKANLI MÜSLÜMANLARI ANLATTI



Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan liderlerin eşleriyle Brüksel'deki Afrika Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan'ın göçmenler ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara yaptığı ziyaretler hakkında bilgi sahibi olan lider eşleri; bu sırada kendisinden Rohingya Müslümanlarının son durumu hakkında bilgi aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile Emine Erdoğan, müzeyi gezerken eğitim-teknoloji ilişkisine dair sohbet etti.



(Sabah)