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ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacağını söylediği belirtildi.

  • DHA
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 16 Nisan referandumuyla ilgili tebrik etmek için aradığını söyledi. Erdoğan'ın iyi bir kampanya yürüttüğünü ve birçok ile gittiğini hatırlatan Trump, kampanya  sürecini bizzat yakinen takip ettiğini dile getirdi. ABD Başkanı Trump, "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var" dedi.
 
Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür eden Trump, "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insanın öldürüldüğünü hatırlatması üzerine ise Trump, buna katılarak, özellikle varil bombaları konusunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump, ayrıca Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacağını söyledi.
 

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