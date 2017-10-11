ABD Başkonsolosluğu’nda çalışan ajan Topuz'un 17-25 Aralık kumpasında parmağı olduğu ortaya çıktı

FETÖ'nün kumpaslarını ABD'ye uçuran Topuz'un, Halkbank için Türkiye'ye gelen ABD Hazine Müsteşarı David Cohen'i ilgili kişilerle görüştürdüğü iddia edildi. MİT TIR'ları kumpasında jandarma görevlilerinin sivil imamları Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün ertesi gün Amerikan Büyükelçiliği'ni aradıkları tespit edilmişti.

17-25 ARALIK'TA DA ROL ALDI

Akşam'ın haberine göre: İmamların dışında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adil Öksüz'ün 21 Temmuz'da ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan arandığı ortaya çıktı. Konsolosluk görevlisi Metin Topuz'un son olarak 17-25 Aralık dosyalarını tutuklu eski polis müdürleri Yakup Saygılı, Mahir Çakallı, Mehmet Akif Üner gibi isimlerle görüştüğü belirlendi.

ABD'Lİ MÜSTEŞARLA GÖRÜŞTÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı köstebek konsolos Topuz ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Firar etmek isteyen FETÖ'cülerin adres durağı olan Topuz'un şüphelilere vize işlemlerinde kolaylık sağladığı da ortaya çıkmıştı. 17-25 Aralık kumpas dosyalarının bilgi belgelerini ses kayıtlarını ABD'ye uçuran Topuz'un, Türkiye'ye gelen ABD Hazine Müsteşarı David Cohen'i dosyalarla ilgili kişilerle görüştürdüğü iddia edildi. Topuz'un kirli görüşme ağını deşifre eden polis ekipleri, FETÖ'nün ihanet hattını da ortaya çıkarıyor.

BÜYÜKELÇİ JOHN BASS'IN '1 EKİM' TELAŞI

Topuz, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış gönü olan 1 Ekim Pazar sabahı gözaltına alınmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ise davetli olduğu halde 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılı açılış törenine katılmamıştı. Bass'ın, diplomatik teamüllere aykırı olarak TBMM'deki törene katılmamasına bir anlam verilememişti.

ZEKERİYA ÖZ'ÜN MAKAMINA KADAR GİTMİŞ

Metin Topuz'un 1994-2017 arasında 120 kez yurt dışına giriş çıkış kaydı bulundu. Topuz, savcılık ifadesinde "İsmi geçen kişilerle görevi nedeniyle irtibat kurduğunu" söyledi. FETÖ'yle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ifade eden Topuz, Zekeriya Öz ile Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde iki defa görüştüğünü, ilk görüşmenin 2013'te Amerika'dan gelen bir heyetle yaptıkları ziyaret olduğunu anlattı.

DARBECİLERLE GÖRÜŞTÜ

Topuz, Yakub Saygılı'yı da Mali Şube'de görev yaptığı dönemde birçok kez ziyaret ettiğini kaydetti. Topuz, darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklanan ve dava açılan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Albay Gürcan Sercan ve eski Yarbay Oktay Akkaya'nın jandarma içerisinde irtibat kurduğu kişiler olduğunu, yine darbe suçundan tutuklu bazı eski polisler ile de iş gereği tanıştığını öne sürdü.