ABD: BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya karşılık verilecek

ABD BM temsilcisi Nikki Haley: "BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın cevap vereceğiz" <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/09/090420182334378673741_3.jpg ' style='width: 649px; height: 365px;' /></p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/09/090420182338556267122_3.jpg ' style='width: 640px; height: 360px;' /></p>
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