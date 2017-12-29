ABD Büyükelçiliği vize başvurularını almaya başladığını duyurdu

Türkiye ve ABD'nin karşılıklı olarak kaldırdığı vize sınırlamasının ardından bugün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vize başvurularının resmen başladığı duyuruldu.

#Türkiye’deki ABD misyonlarında, göçmen olmayan #vize hizmetlerinin tamamı yeniden başlatılmıştır. Ek vize randevuları açılmıştır. Göçmen olmayan vize başvurularına ilişkin bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz: https://t.co/jRHY8RkyEm — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 29 Aralık 2017