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ABD Büyükelçiliği vize başvurularını almaya başladığını duyurdu

Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği, vize işlemlerinin yeniden başladığını resmen açıkladı.

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Türkiye ve ABD'nin karşılıklı olarak kaldırdığı vize sınırlamasının ardından bugün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vize başvurularının resmen başladığı duyuruldu.
 
 

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